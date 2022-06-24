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Автор Любовь Степушова

Херсонские партизаны оказались террористами

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский режим терактами против сотрудников ВГА на освобождённых территориях пытается запугать местное население. Но тактика приведёт к обратному результату.

Херсонские партизаны оказались террористами

По международному праву взрыв в Херсоне — теракт

Теракт стал причиной гибели в четверг сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко.

Был подорван автомобиль в тот момент, когда Савлученко туда сел. Дмитрий известен организацией автопробегов ко Дню Победы 9 мая.

Официальные украинские СМИ радуются "смерти коллаборациониста". Советник виртуальной Херсонской областной военной администрации Сергей Хлан, сообщает Укринформ со ссылкой на страницу чиновника в соцсети, пишет, что "наши партизаны одерживают очередную победу".

На Западе нападение назвали терактом.

Как объясняет украинский Телеграм-канал "Женщина с косой", в кулуарах эту стратегию СБУ называют: "Зе-террор, во имя Украины", и многие считают эту стратегию негативной, ведь СБУ и ДРГ убивают мирных жителей, а по международному праву это — терроризм.

Авторы канала полагают, что это негативно отражается на поддержке мирными жителями "украинских взглядов".

Другой украинский Телеграм-канал "Легитимный" указывает, что теракты будут продолжаться, пока россияне не установят видеосистему "Безопасный город", которая стоит в Москве и других российских городах. После этого СБУ сложнее будет проводить такие "спецоперации" по запугиванию местной элиты, политиков, журналистов и т. д. , сотрудничающих с РФ.

В России видят, что украинские власти продолжают терроризировать Херсон — в городе продолжаются теракты и обстрелы, поступают угрозы пророссийски настроенным горожанам.

Как сказал Pravda.Ru политик Царёв Олег, Украина всегда была террористическим государством и, проигрывая на линии фронта, они пытаются запугать людей на освобождённых территориях.

Политик охарактеризовал погибшего, как "молодого человека, который всегда выступал за мир между Россией и Украиной".

С террористами разговоров быть не может

По словам Олега Царёва, для противодействия террору формируются специальные службы.

"Набираются сотрудники, проводится работа. В принципе, достаточно продуктивно проводится: задерживаются агенты, изымается оружие. Если бы эта работа не проводилась, терактов было бы гораздо больше", — отметил он.

Российский блогер Юрий Подоляка считает, что террористическими методами в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Киев "получит минус".

"Во-первых, такие методы однозначно отвернут от вас всех.  А, во-вторых, вы не оставите Москве никакого выбора, и, когда ваши спонсоры будут пытаться её уломать на некий "Минск-3", она откажется. По той причине, что с террористами разговоров быть не может", — предупредил киевский режим Подоляка в своём Телеграм-канале.

Запугать граждан освобождённых районов становится всё труднее. Как сообщает заместитель начальника Главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов для "Политнавигатора", более 60% школьных учителей Мелитополя вышли на работу и готовы трудиться по русским учебным программам. Отказались выходить на работу коллективы только пяти школ из двадцати одной.

Освобождённые районы останутся в составе РФ

Освобождённые территории останутся в РФ, рано или поздно жизнь наладится. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, если Киев обратится с предложением возобновить дипломатический процесс, то "мы будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле".

"Там — освобождённые районы, у них даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму", — сказал Лавров.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы теракт херсон сергей лавров
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