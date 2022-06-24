VT: "Американцы негодуют: финансирование коррумпированного режима Зеленского дорого обходится"

Джо Байден собирается дать украинцам еще 1,2 миллиарда долларов в дополнение к другим миллиардам, но кто их считает, ведь расплачиваться за эту глупость, которая ввергает большую часть мира в рецессию, придется американскому налогоплательщику, пишет гневный пост доктор философии Филип Джиральди для Veterans Today.

Байден обвинит Путина во всех проблемах американцев

"В этом, без сомнения, обвинят Владимира Путина, бормочет президент США. Но вы должны задаться вопросом, почему никто не сказал Джо, что все усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть большую часть мира к катастрофической войне, являются глупой затеей. Но клоуны, которыми окружил себя президент, возможно, не очень любят говорить правду. Следя за украинской проблемой с тех пор, как Соединенные Штаты и их пудели отказались серьезно вести переговоры с Владимиром Путиным, я задался вопросом, что не так с Вашингтоном. У нас был невежественный и импульсивный Дональд Трамп, которого поддерживала группа персонажей, в которую входили психически неуравновешенные Майк Помпео и Джон Болтон. Теперь Байден", — сетует он.

Филип Джиральди подмечает, что эти глубокие мыслители не смогли бы управлять палаткой с хот-догами, если бы они были вынуждены этим зарабатывать на жизнь, но зато они очень хорошо кричат "свобода" и "демократия", когда их спрашивают о мотивах.

Если отбросить бред про "международный порядок, основанный на правилах"...

Опросы общественного мнения показывают, что среди среднего и рабочего класса американцев наблюдается большое беспокойство в связи с возвратом к финансовой нестабильности времен Джимми Картера, вызванной в то время нефтяным эмбарго. Что ж, теперь действует новое эмбарго, вызванное желанием администрации Байдена вести опосредованную войну, чтобы "ослабить" Россию.

Аналитики прогнозируют, что тарифы на электроэнергию удвоятся в ближайшие несколько месяцев, что повлияет на цены на другие предметы первой необходимости, включая продукты питания. Учитывая все это, фундаментальная проблема, которая преследует как демократов, так и республиканцев, заключается в их неспособности объяснить американскому народу, почему внешняя и национальная политика безопасности страны всегда ищет врагов, а также создает их, когда они не существуют.

Военный бюджет на 2023 год был увеличен и составил 858 миллиардов долларов, а если учесть постоянно растущую щедрость на благо Украины, то приближается к невообразимому до сих пор триллиону долларов, сетует эксперт.

Конституция Соединенных Штатов ясно дает понять, что национальная армия была приемлема для основателей только тогда, когда она предназначалась для защиты страны от внешних угроз. Неужели американцы действительно верят, что наличие примерно 1000 военных баз, разбросанных по всему миру, необходимо для их безопасности? Недавнее ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане свидетельствует о том, что наличие таких баз превращает солдат и бюрократов в потенциальных заложников и, следовательно, является обузой.

"Так куда уходят все деньги? И на какие угрозы? Ведь если отбросить бред про "международный порядок, основанный на правилах", или про отважную маленькую демократическую Украину, доблестно сражающуюся с русским медведем, то Москва никак не угрожала Соединенным Штатам. Путин стремился договориться об урегулировании с Украиной, исходя из ряда предполагаемых экзистенциальных интересов национальной безопасности, все из которых можно было обсудить, но США и их друзья не были заинтересованы в компромиссе, а также снабжали коррумпированный режим Зеленского оружием, деньгами и политической поддержкой. Конечным результатом является конфликт, который, вероятно, закончится только тогда, когда будет мертв последний украинец, и он включает в себя возможность того, что ошибка Соединенных Штатов и России может привести к ядерной катастрофе. Короче говоря, происходящее не укрепляет ни национальную безопасность США, ни экономическую выгоду американцев", — отметил Филип Джиральди.

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