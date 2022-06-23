France 24: Эрдоган бросил вызов Западу, чтобы вернуть голоса избирателей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сдерживая порывы Швеции и Финляндии заполучить желанное членство в НАТО и угрожая новым военным наступлением на курдов на севере Сирии, похоже, извлекает выгоду из того, что мир сосредоточил внимание на Украине, чтобы укрепить геополитическое положение Анкары. Такие шаги могут быть нацелены на внутреннюю аудиторию в преддверии президентских выборов, которые грядут в июне 2023 года, и Эрдоган пытается активизировать националистические настроения, поскольку ухудшающийся экономический кризис угрожает его рейтингам.

В последние недели Эрдоган в очередной раз осложнил отношения Турции с союзниками по НАТО:

препятствуя вступлению Швеции и Финляндии в НАТО;

угрожая вторгнуться на север Сирии;

отказываясь присоединиться к западным санкциям против России;

усиливая напряженность с давним соперником — Грецией — из-за островов Эгейского моря.

Турецкий президент, похоже, стремится воспользоваться вниманием Запада к происходящему на Украине, используя воинственную риторику в защиту интересов Турции и навязывая свои условия поверх приоритетов Европы и США.

По словам помощника президента Финляндии, переговоры в Брюсселе по последним заявкам на вступление в НАТО привели к "явному прогрессу" по некоторым вопросам. Но Турция вмешалась в работу, потребовав от Швеции и Финляндии принять меры против "террористов" из Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции, прежде чем одобрить их присоединение, в преддверии саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Мадриде.

Эрдоган слишком хорошо понимает, что присоединение Швеции и Финляндии станет знаковым расширением Альянса, когда обе страны откажутся от своего нейтралитета, пишет France 24.

Что хочет Эрдоган от Швеции и Финляндии

Анкара считает обе страны — Швецию особенно — слишком близкими к РПК, которая ведет партизанскую войну в Турции с 1984 года. Воинственное повстанческое движение, мечтающее о создании независимого курдского государства, объединяющего юго-восточную Турцию, северную Сирию, северный Ирак и небольшую часть северо-восточного Ирана, было признано террористической группировкой как в ЕС, так и в Соединенных Штатах.

Эрдоган хочет от Швеции и Финляндии "конкретных" и "серьезных" шагов, по сути, он хочет, чтобы страны договорились с ним напрямую. Президент Турции также хочет, чтобы западные страны сняли ограничения на экспорт оружия и технологий, введенные в конце 2019 года после нападения Турции на курдов на севере Сирии. Отряды народной самообороны (YPG) сыграли важную роль в разгроме "ИГ" в Сирии и стали ключевым союзником международной коалиции во главе с США в борьбе с джихадистами.

"Повышая вероятность нового наступления на Сирию и угрожая заблокировать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, Эрдоган пытается показать, что он не пойдет на компромисс в отношении турецких национальных интересов и что он может навязывать свою повестку дня на международной арене", — сказал Давид Ригуле-Розе, специалист по Ближнему Востоку из аналитического центра IRIS в Париже.

Более того, продолжил эксперт, Эрдоган "пытается компенсировать свои неудачи в управлении страной, ведь экономика Турции переживает катастрофический период, а также укрепить свою электоральную базу и мобилизовать избирателей в преддверии предстоящих выборов, которые кажутся ему довольно сложными".

Эрдоган как игрок в покер

Поскольку через год предстоят президентские и парламентские выборы, геополитическая шахматная игра Эрдогана с Западом вполне может принести ему электоральную выгоду.

Согласно соцопросам, более половина населения Турции считают США "самой большой угрозой национальным интересам", многие считают, что европейские страны хотят "разделить и разрушить Турцию", поэтому помогли укрепить сепаратистские организации, такие как РПК.

Турецкий президент проводит политику с прицелом на внутреннюю повестку дня, даже если знает, что раздразнит Запад, о чем свидетельствует принятие решения о бурении в спорных частях Средиземного моря и покупка российских С-400.

По словам Ригуле-Розе, Эрдоган делает такие шаги "на разовой основе", вместо того, чтобы работать на основе всеобъемлющей стратегии.

Совсем недавно Эрдоган отказался присоединиться к западным санкциям в отношении России. По словам Говарда Эйссенштата, специалиста по Турции из Университета Святого Лаврентия в Нью-Йорке, Анкара не хочет "ссориться с Россией", потому что испытывающая проблемы турецкая экономика "чрезвычайно уязвима" к потере российской пшеницы и энергоносителей.

Эрдоган также разозлил западных лидеров, приняв у себя 8 июня президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Еще одна провокация последовала в начале июня, когда президент Турции объявил о прекращении регулярных двусторонних встреч с греческим правительством, направленных на налаживание сотрудничества. Анкара утверждает, что Афины размещают войска на островах Эгейского моря у турецкого побережья в нарушение мирных договоров, и пригрозила возобновить дебаты о принадлежности островов.

"Иногда кажется, что Эрдоган — мастер игры против Запада, но на самом деле он каждый раз проверяет Запад, наблюдая, как далеко он может зайти, сможет ли он добиться какой-то геополитической победы на региональной шахматной доске или экономической победы, чтобы попытаться облегчить финансовое давление", — сказал Ригуле-Роз, отметив, что Турция рискует стать белой вороной Альянса.

Эксперт отмечает, что Эрдоган ностальгирует по османскому имперскому величию, ведь в турецкой психике заложена идея о том, что Турция должна быть снова признана великой державой, даже без империи.

"К сожалению для Эрдогана, реальность сдерживает эти амбиции, потому что значительные экономические трудности означают, что Турция не может позволить себе быть в изоляции", — отметил Ригуле-Розе.

Спасет ли ситуацию наследный принц Саудовской Аравии

По словам Ригуле-Розе, Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана сохранила власть, потому что она "гарантировала туркам устойчивое повышение уровня жизни". Но экономика терпит крах, что привело к росту недоверия к Эрдогану со стороны избирателей, на поддержку которых он рассчитывал. Отсюда его дипломатические предложения богатым нефтемонархиям Персидского залива, которых он ранее презирал.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл с официальным визитом в Турцию в среду, ожидается, что будут подписаны соглашения между двумя ближневосточными державами. Эрдоган посетил Саудовскую Аравию в конце апреля после трех с половиной лет напряженных отношений между Анкарой и Эр-Риядом после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Несмотря на все проблемы, Эрдоган знает, что географическое положение Турции — на перекрестке Европы, Черного моря, Кавказа и Ближнего Востока — делает ее важной для Запада со стратегической точки зрения. Холодная война давно закончилась, но факторы, побудившие НАТО сделать Турцию единственным ближневосточным членом НАТО в 1952 году, никуда не делись. Как бы ни раздражали членов НАТО угрозы Эрдогана в отношении заявок Швеции и Финляндии на вступление, они знают, что им необходимо взаимодействовать с ним.

"Сейчас, конечно, не время ставить под сомнение роль и статус Турции в НАТО; это не в чьих-либо интересах", — резюмировал Ригуле-Розе, отметив, однако, что отношение к Турции у стран НАТО явно уже не то, что раньше.

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