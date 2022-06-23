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Автор Ольга Лебедева

В Штатах подсчитали ежемесячные траты Украины: "5-6 миллиардов долларов"

Мир

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр подсчитала траты украинских властей и, то ли удивившись, то ли ужаснувшись, поделилась расчётами во время совещания с участием президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

В Штатах подсчитали ежемесячные траты Украины: "5-6 миллиардов долларов"

По словам госпожи Пауэр, Киев в настоящее время тратит "от пяти до шести миллиардов долларов каждый месяц".

"Уровень расходов этого правительства, которое должно управлять войной, по последним оценкам, составляет от 5 до 6 миллиардов долларов в месяц, и это ошеломляющий показатель", — заявила американская чиновница.

Пауэр подчеркнула, что выделенных Вашингтоном $7,5 млн долларов недостаточно для пополнения украинского бюджета:

"Мы знаем, что в будущем потребуется более прямая бюджетная поддержка. Мы все хотим иметь возможность предстать перед нашими друзьями на Капитолийском холме, перед американским народом и сказать, что эти деньги были потрачены хорошо", — отметила она, уточнив, что необходимо наладить мониторинг того, как эти средства используются.

К слову, напомню, ранее о том, что было бы неплохо иметь отчёты командования ВСУ о том, как и где используется поставляемое ему оружие, говорил глава Интерпола, предположивший, что оно (оружие), пересекая границы Украины, пропадает в "чёрной дыре".

А Киеву всё мало

20 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая на глобальном политическом форуме Института международных политических исследований (Милан, Италия), заявил, что Киеву требуется около пяти миллиардов долларов ежемесячно "для покрытия дефицита своей государственной казны":

"Это не просто число, это не о деньгах. Речь идет о том, сколько миллионов украинцев все равно будут жить. Жить на Украине", — патетически сказал бывший артист.

При этом он подчеркнул, что около половины экономики страны в настоящее время не функционирует из-за конфликта с Россией:

"Представьте себе, что было бы, если бы половина экономики Италии была полностью заблокирована. Его промышленная часть и все его порты. Ни одно государство не может пережить такую ситуацию без финансовой помощи", — живописал проблемы своей страны украинский президент.

  • 14 июня в украинскую Верховную Раду была внесена инициатива, призывающая Зеленского и исполнительную власть списать внешний государственный долг.
  • По данным Министерства финансов страны, внешний долг достигает $56,830 млн. Из этой суммы Киев должен возместить до конца года более $3,3 млрд, уточняют местные СМИ.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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