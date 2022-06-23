В американском штате полиция скупает у населения оружие "для Украины"

Департамент полиции американского штата Майами запустил программу выкупа оружия у населения. Объявлено, что эти стволы будут отправлены на Украину.

По словам городского комиссара Кена Рассела, таким образом оружие будет "заодно" выведено с улиц Майами — мероприятие было организовано на фоне растущей обеспокоенности американских властей по поводу контроля над оружием после серии массовых расстрелов в последние недели.

В рамках полицейской операции под названием "Guns 4 Ukraine" силовики предложили "особые" расценки:

$50 за пистолет,

$100 за дробовик,

$150 долларов за мощную винтовку, такую как АК-47 или AR-15.

Сообщается, что за первые четыре часа действия акции было куплено 69 единиц оружия. Какого именно — не уточняется.

Придут ли стволы на Украину?

Согласно законодательству Флориды, любое оружие, оставленное государственному чиновнику, должно быть передано шерифу, который может использовать его, одолжить его другим государственным департаментам, уничтожить или продать в пользу государственного фонда. Но вот за границу его отправлять запрещено.

Однако даже если что-то нельзя, но очень хочется, лазейку в американском законе найти можно. Наверное, так стоит расценивать заявление Рассела, который сказал местным журналистам, что начальник полиции Мэнни Моралес "переговорил с Государственным департаментом США" и выяснил — инициатива "возможна по правильным каналам", так что "те, кто имеет лицензию на экспорт, могут сделать это совместно с федеральным правительством".

Несмотря на отсутствие уверенности в том, что собранное оружие пригодится Украине, полиция считает программу успешной. Ведь основная цель — вывезти стволы с улиц города.

Вооружить полицейских

Не исключено, что купленные "по дешёвке" у жителей Майами пистолеты и винтовки станут частью партии оружия, которое Соединённые Штаты пообещали полицейским и пограничникам Украины.

Напомню, ранее Госдеп США сообщил, что отдельный — целевой — транш высокоточного оружия будет направлен нацполиции Украины и её погранслужбе "в связи с острой и безотлагательной необходимостью обеспечения безопасности и стабильности в стране", чтобы повысить способность силовиков "обеспечивать верховенство права".

Предположить, что оружие с майамских улиц войдёт именно в эту партию, можно, учитывая ранее сделанное признание:

"… огромный масштаб американской и международной помощи Украине создал дефицит оружия и боеприпасов у поставщиков".

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны США и других стран НАТО на Украину затягивают конфликт и усугубляют проблемы.

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