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20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Политолог: когда рассыплется ЕС, России придётся заниматься этими территориями

Мир

Как изменится мир в ближайшие годы; когда Китай решит проблему Тайваня; важна ли для Москвы интеграция с Дели и Пекином; что делает сильной внешнюю политику России и какие перспективы открываются внутри страны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO” Александр Ведруссов.

Политолог: когда рассыплется ЕС, России придётся заниматься этими территориями

— Александр, могут ли спецоперация и санкции привести к тому, что вспыхнут застарелые конфликты в Шотландии, Ирландии, Китае с Тайванем, Японии?

— Я жду, когда, наконец, в игру вступит Китай. Тайвань — это часть Китая с точки зрения международного права, но не для США. Надеюсь, мы доживём до того мира, пройдя через эту турбулентность, когда точка зрения США не будет волновать никого.

Тайвань должен быть реинтегрирован с Китаем к очередному съезду КПК. Си хочет остаться на новый срок. У них каждые 10 лет смена поколений. Там сейчас много проблем, и если Си не предъявит Тайвань к этому съезду, возникает вопрос: а зачем мы тебя будет переизбирать?

Если конституционный порядок на Тайване будет восстановлен Китаем, они нас лучше будут понимать. В ООН Китай стал последние годы часто вместе с нами голосовать против. Мы по многим параметрам сблизились. Но дальнейшее сближение будет означать взаимные обязательства, которых не хотят:

  • Москва,
  • Пекин.

Потенциал сближения мы максимально реализовали. Они наш первый торговый партнер. Мы прикрываем их ракетами — это элементы военного союза. Экономически сейчас они нам будут крайне важны: операции с юанем; интеграция и координация между Евразийским союзом и проектом "Шёлковый путь", если он будет реализовываться Китаем. При этом у нас резервная ставка на Индию, потому что Индия тоже в ближайшие десятилетия — великая держава.

Мы балансируем в отношениях с Индией, Китаем, Индонезией, Вьетнамом, другими азиатскими странами, но у нас там не делается и 10% того, что надо. Но у нас отличные перспективы международных взаимоотношений.

Вспомним нефтяную сделку ОПЕК+, когда Россия пошла на большой риск, был обвал нефтяных цен, и говорили: сейчас американцы нас вытеснят, или саудиты воткнут нож в спину. В итоге, сделка блестяще сработала. Посмотрите на реакцию Ближнего Востока на происходящие события. В июле Байден едет в Саудовскую Аравию.

Самое смешное, что они всё равно не будут разрывать договорённости с Россией, потому что в нашей внешней политике, при всей её нерасторопности и, порой, тупости, есть большой плюс: русские свои обязательства выполняют. Все наши обязательства перед Саудовской Аравией строго исполнены.

Американцы тут же переигрывают любые договорённости, как только те им становятся невыгодны. Русские свои договоренности соблюдают очень строго.

С Китаем мы соблюдали все договорённости, перед тем как выйти на новый уровень сотрудничества, плюс у нашего президента выстроены с Си Цзиньпином хорошие личные отношения. Поэтому у России на евразийском пространстве и в более широком контексте потенциал колоссальный.

Когда американцы будут уходить из Европы, посыплется Евросоюз, на нас может свалиться большая зона ответственности. России придётся решать вопросы этих территорий и обеспечивать там приемлемый уровень жизни.

По тому, как у нас сейчас организованы процессы в Донбассе и на новых территориях, боюсь, что мы можем и не потянуть. То есть, на нас свалится то, что мы давно хотели (влияние на постсоветском пространстве), и в итоге нам будет сложно его тянуть, особенно с нашей бюрократической машиной, коррумпированностью. Но в чём плюс? Будет огромное количество работы на ближайшие годы, непочатый край.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай индия евросоюз джо байден си цзиньпин александр ведруссов
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