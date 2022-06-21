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Автор Любовь Степушова

"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.

Мир » Европа » Евросоюз

Вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский подал в отставку. Крысы побежали с корабля под названием "Украина".

"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.

Качиньский сбежал в критичный момент, считает оппозиция

Лидер правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС), которого считают негласным правителем страны, заявил во вторник, что подал заявление об увольнении, и оно было подписано президентом. Качиньский добавил, что его преемником в ранге вице-премьера станет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

Лидер ПиС обусловил свою отставку необходимостью подготовить возглавляемую им партию к выборам 2023 и 2024 годов.

Оппозиция считает, что в самый критичный момент вице-премьер по безопасности выбирает интересы партии, а не государства.

Экс-министр обороны, политик оппозиционной партии "Гражданская платформа" Томаш Семоняк заявил: "Мало того, что вице-премьер по безопасности уходит во время самой большой угрозы для Польши за последние десятилетия, это происходит в стиле, типичном для этого правительства … Как спастись", — цитирует политика издание Interia.

"Несмотря на прямую угрозу безопасности Польши Качиньский решил обуздать партийных мандаринов. Безопасность партии важнее? Разве это патриотично?" — спросил вице-спикер Сейма Пётр Згожельский из "Польской коалиции".

Депутат сейма от "Гражданской платформы" Борис Будка заметил, что никакой пользы для экономики Польши от присутствия Качиньского в правительстве не было.

"Это по-прежнему худшее правительство в истории Третьей Речи Посполитой — дороговизна, безудержная инфляция, выброшенные деньги, бесчисленные скандалы и аферы", — сказал Будка.

Заметим, что согласно исследованию Kantar Public почти 70 процентов поляков считают, что польская экономика находится в состоянии кризиса. Исследование студии GfK, недавно опубликованное Rzeczpospolita, показывает, что каждое третье домохозяйство ежемесячно сводит концы с концами.

Всего 11% домохозяйств говорят, что они чувствуют себя финансово невосприимчивыми к инфляции. Остальные 89% признают, что сокращают свои расходы. Инфляция в Польше составила 12,8% в годовом исчислении, сообщает Евростат.

Главный "ястреб" Евросоюза считает польским конфликт на Украине

Качиньский является "ястребом" польской политики по отношению к России, он предлагал ввести контингент НАТО на Украину и втянуть блок в войну с РФ.

"Зацикленность Запада на избегании войны делает нас, в некотором смысле, слабее в противостоянии с Россией, не учитывающей никаких ценностей; мы обгоняем её своей экипировкой и подготовкой, но в себе уменьшаем решимость победить", — сказал политик "Газете Польска" .

По его словам, "наша война на Украине" не может закончиться проигрышем, потому что "на карту в этой борьбе поставлена ​​не только независимость Украины, но также независимость и безопасность Польши и нынешний мировой порядок".

Крысы бегут с тонущего корабля

Это всего лишь слова, а действия Качиньского показывают, что своей отставкой он заранее снимает с себя ответственность за развал и поражение Польши.

Для россиян важно, что кто бы ни пришёл к власти в Польше, он будет проводить антироссийскую политику.

Пусть ПиС и "Гражданская платформа" соревнуются, кто быстрее ликвидирует польскую государственность за возможность паразитирования на поляках в ближайшие годы.

Когда Украина станет бывшей, американское, а следовательно, и польское влияние в Европе уменьшится, а на геополитических просторах мира восторжествуют новые правила, очень невыгодные для Польши.

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Польша сделала ставку на Гитлера
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша ярослав качиньский
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