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Автор Игорь Буккер

Хакеры добыли доказательства существования биолабораторий на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Разработку смертоносных вирусов поддерживает ряд влиятельных международных организаций, связанных с Биллом Гейтсом.

Хакеры добыли доказательства существования биолабораторий на Украине

Об этом заявил немецкий журналист, правозащитник и координатор проекта "Антизеркало" Томас Рёпер в своем выступлении во время круглого стола "Американо-украинская программа разработки бактериологического оружия".

Правда, которую не хотят знать

2 июня 2022 года в Общественной палате РФ Томас Рёпер (Thomas Röper) сделал доклад под названием "Роль неправительственных организаций (НПО) как угроза применения биологического оружия". Организатором данного мероприятия выступил Международный общественный трибунал по Украине.

Ранее, 21 апреля, в Общественной палате состоялась международная конференция "Доказательства массовых военных преступлений вооружённых сил и нацподразделений Украины в Мариуполе", в ходе которой Томас Рёпер рассказал правду о ситуации на Украине. Едва ли не впервые международная общественность узнала тогда о происходящем в центре Европы не от ангажированных СМИ, а от объективного наблюдателя.

"В прошлом году со мной связался некий специалист по метаданным. Ему было любопытно, кто c кем поддерживает связь. Используя специальную программу, он имеет возможность получать и обрабатывать полученную информацию", — отметил собеседник немецкой интернет-платформы nordhessen-journal.de.

Анонимный информатор привёл два примера, добавив, что у него есть доступ к гораздо большему количеству материалов.

Биооружие — реальность

Первый пример — вирусолог Натан Вольф (Nathan Wolf), которому с 2000 года было выплачено 20 миллионов американских долларов в виде грантов.

"Вольф основал компанию по работе с вирусами. Эта компания связана с фондом ЦРУ. Он также связан с Биллом Гейтсом. Средства всё ещё продолжают поступать", — подчеркнул Томас Рёпер.

Второй пример — Петер Дасцак (Peter Daszak).

"Он владелец собственной НПО. В 2014 году, получил деньги от Министерства здравоохранения Германии, затем поехал в Китай, в Ухань — нынче печально известный тем, что там исследовали коронавирус", — говорит Рёпер.

Когда началась пандемия, специальная международная комиссия во главе с Дасцаком тотчас же пришла к выводу, что вирус возник в Уханьской лаборатории.

По словам Рёпера, ещё одна неправительственная организация, с которой сотрудничает Дасцак, а именно — Western Asia Bat Research Network — работает с лабораторией Лугара в Грузии, которая, среди прочего, также занимается расследованием распространения коронавируса летучими мышами.

Открытый в августе 2013 года Richard Lugar Center for Public Health Research, согласно англоязычной Википедии, представляет собой сеть лабораторий. Благодаря своей библиотеке она является одним из лучших заведений в области изучения биомедицины и биобезопасности, а также подготовки студентов.

"В результате многие документы были удалены с сайта после начала российской спецоперации, но мы сделали резервную копию всех данных", — сказал осведомитель.

Информатор сообщил о существовании проекта под названием "Подготовка к возможной пандемии", в котором также принимал участие небезызвестный доктор Петер Дасцак.

В настоящее время в разных уголках мира существуют сотни финансируемых Пентагоном биолабораторий. Многие из этих объектов расположены на территории бывших советских республик, т. е. в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией.

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США признали разработку смертельного оружия в биолабах на Украине
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы ухань грузия украина коронавирус
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