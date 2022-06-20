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Автор Людмила Черткова

Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира

Мир » Северная Америка » США и Канада

Покуда президент США Джо Байден хвалится своей "самой ЛГБТ в мире" администрацией, а мир, затаив дыхание, балансирует на грани Третьей мировой войны, сама God-blessed America (благословенная Богом Америка. — Прим. ред.) катится…

Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира

Ещё не в тартарары, до этого пока далеко, но совершенно точно — в противоположную сторону от своего былого величия. И виноват в этом не всемогущий Владимир Путин, как пытается президент убедить население Соединённых Штатов. И даже, в общем-то, не сам Байден, хотя его заслуга бесспорно велика.

Происходящее в Штатах сейчас — следствие их собственной политики, как минимум, трёх последних десятилетий. И скоро мир увидит, как США вылетят из кресла гегемона.

"Плавильный котёл" прогорел

Исторически все достижения Америки — экономические, политические, социальные, культурные, цивилизационные — были связаны с тем, что её стержневой, титульной нацией была белая раса, рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Но в конце ХХ века стала популярна теория "плавильного котла". Нет ничего страшного в смешении рас, говорили тогдашние учёные, ведь Америка вся состоит из мигрантов. Это будут те же самые американцы, только немножко по-другому покрашенные. Теперь же выяснилось, что это не так.

"Дело в том, что цветное население, будь то афроамериканцы, латиноамериканцы, азиатоамериканцы, коренное население (хоть и не очень большое), несёт иную систему ценностей. Это касается религии, взгляда на историю, много чего другого", — пояснил эксперт.

Например, исторически цветное население всегда было угнетённым по отношению к белой расе (закон о расовой сегрегации в США отменили всего лишь немногим более полувека назад). Цветные были чужими на американском празднике жизни, лишёнными полного доступа ко всем благам, которые составляют представление об Америке как о "земле обетованной". Вот из этой-то "исторической памяти" чёрных (и "исторической вины" белых) и родилась нынешняя пресловутая "культура отмены". И Америку затрясло.

Пляска несвятого Байдена

Итак, некогда белая Америка "расцвечивается" по нарастающей. Этому способствуют:

  • усиление притока цветных мигрантов;
  • сокращение воспроизводства белого населения.

Кроме того, переход к нынешнему положению вещей ускорила политика толерантности, перешедшая в последнее время в государственную поддержку ЛГБТ и прочих психосексуальных девиаций. Собственно, к моменту инаугурации 46-го президента США уже всё было сделано для того, чтобы его правление стало провальным. Да он и сам постарался.

"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчётливо сатирический оттенок", — охарактеризовала текущее состояние власти в США британская The Telegraph.

Третий сорт — не брак

Логично предположить, что "цветная Америка", которая уже в конце текущего десятилетия станет новой титульной расой, совершенно иначе смотрит на многие вещи, нежели традиционное белое население, отягощённое имперским наследием в виде "бремени белого человека". Что из этого следует?

"Пока складывается впечатление, что цветное население Америки не обладает такими имперскими амбициями, как белая раса. А второе — это внутренняя политика, которая направлена, в большей степени, на социальное переустройство общества. Это общество, которое ориентировано на социальную справедливость, оно не принимает вот эти полюса бедности и богатства и ставит во главу угла перераспределительные отношения, а не производственные. Тогда как белое население полагалось на теорию социального дарвинизма", — отвечает Владимир Васильев.

Все эти моменты уже, в значительной степени, проступают в американской политике, и Америка постепенно теряет свою исключительность и становится страной третьего мира, считает эксперт. А уже в ближайшем исторически обозримом будущем всё это приведёт к упадку Pax Americana (американской цивилизации. — Прим. ред.), которая исчерпает потенциал своего цивилизационного развития, как это сделали в своё время многие предыдущие цивилизации.

Что ж, как говорили в эпоху тотального дефицита в СССР, "третий сорт — не брак". Если, конечно, это хоть сколько-нибудь утешит Джо Байдена и всех американцев.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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