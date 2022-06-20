Новый президент Колумбии призвал США изменить способ общения

Триумфально победивший на выборах в Колумбии левый политик Густаво Петро призвал к региональной интеграции и сделал США первое предложение.

В Колумбии бывший повстанец победил миллионера

Всеобщие выборы прошли в воскресенье в Колумбии. Во втором туре президентских выборов победил бывший повстанец Густаво Петро — кандидат от левых сил, обеспечивший им первую в истории победу.

После подсчёта всех голосов электронного голосования Петро получил 50,44% голосов, по сравнению с 47,31% его соперника — миллионера Родольфо Эрнандеса. Явка тоже была высокой для Колумбии — 58,09% .

Эрнандес публично признал своё поражение, ЕС признал нового президента, а США официально поздравили "колумбийский народ" с выбором.

7 августа Густаво Петро будет приведён к присяге в качестве преемника Ивана Дуке на посту нового президента Колумбии.

Избранный вице-президент Колумбии Франсия Маркес — первая женщина африканского происхождения, занявшая этот пост, отметила, что в стране будет первое "народное и ничейное правительство" в истории.

Петро предлагает опереться на "зелёный переход"

Колумбия — это страна сильно поляризованная. Достаточно сказать, что мир с партизанами FARC был заключён в 2016 году. Внутренняя повестка электоральной программы Петро обширна: от национального примирения до пенсионной и налоговой реформы с усилением социальных гарантий населению.

Предлагается изменить экономическую модель страны с помощью аграрной реформы и энергетического "зелёного" перехода, которые положат конец тому, что Петро называет вывозной (основанной на добыче полезных ископаемых и их вывозе) экономикой.

Кроме того, предлагается обеспечить всеобщий доступ к высшему образованию и возможность трудоустройства государством для тех, кто не может найти работу.

Но Петро будет трудно выполнить свои обещания, поскольку у него нет большинства в парламенте.

Посол Колумбии в США подал в отставку

Россиян интересует международная повестка, поскольку Колумбия всегда была главной опорой США в регионе и имеет статус стратегического союзника НАТО вне блока.

Первый сигнал грядущих перемен — посол Колумбии в США Хуан Карлос Пинсон подал в отставку, спустя несколько часов после победы Петро.

Представитель Республиканской партии в палате представителей конгресса США Мария Эльвира Салазар заявила, что, "очень встревожена результатами в Колумбии", так как "Петро — вор, террорист и марксист, апологет Кастро и Чавеса".

Петро не раз высказывался о том, что готов возобновить в полном объёме отношения с Венесуэлой, которые были прерваны в 2019 году.

В электоральной программе также записано, что он будет добиваться пересмотра соглашения о свободной торговле с США и искать "новые решения в борьбе с незаконным оборотом наркотиков". Имеется ввиду "помощь" в этом США.

Петро сделал первое предложение США

Как пишет Semana, Петро в своей речи в Боготе предложил США "установить другой способ понимания друг друга" — "поговорить".

Отстаивая "зелёный переход", Петро заявил, что "пришло время сесть с правительством Соединенных Штатов и обсудить тот факт, что парниковые газы выбрасываются там, а здесь мы их поглощаем нашими амазонскими джунглями".

Избранный президент предложил США "совместную ответственность" за джунгли Амазонки для " ускорения шагов энергетического перехода ". Учитывая, что "зелёный переход" — в повестке демократов, это мудрый ход.

В этой же речи, Петро призвал Латинскую Америку возглавить "более решительный" сценарий интеграции.

По его словам, Латинская Америка должна уважать свои латинские корни и может быть построена вокруг агроиндустриализации. Идея совпадает с идеей президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора об образовании "Европейского союза" в регионе без США и Канады.

Именно Обрадор раскритиковал позицию Джо Байдена не приглашать на саммит Америк лидеров Венесуэлы, Кубы и Никарагуа и, в результате, сам не поехал на него.

Петро также в своей речи отметил, что пришло время установить сценарии диалога "без исключения какой-либо нации ".

Победа Петро стала в один ряд политических побед левых сил в Латинской Америке. Чили, Перу и Гондурас избрали левых президентов в 2021 году, а в Бразилии бывший президент Луис Инасио Лула да Силва лидирует в опросах на президентских выборах осенью.

Тенденция показывает, что неолиберальная модель экономики себя исчерпала. Протекционизм господствует на всех направлениях, поэтому люди хотят видеть укрепление роли государства в экономике и социальных гарантий. США уже не могут с помощью страха и ненависти к левым навязывать нужных им людей во власти.

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