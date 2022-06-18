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Автор Ольга Лебедева

Экс-советник Рейгана: Украина не стоит ядерной войны

Мир

По мере того, как Россия продвигается вперед на востоке Украины, на Западе все чаще звучат разговоры о тупиковой ситуации и неизбежности поражения Киева. Это усилило требования со стороны правительства Зеленского в адрес правительств США и европейских стран о поставках все более тяжёлого вооружения.

Экс-советник Рейгана: Украина не стоит ядерной войны

И особо горячие головы в Европе предлагают такое оружие Незалежной дать.

Напомню, Радослав Сикорский, который занимал пост министра иностранных дел Польши с 2007 по 2014 год, на прошлой неделе заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что "Запад имеет право предоставить Украине ядерные боеголовки”. По его словам, Москва якобы нарушила Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия, США и Великобритания обещали "уважать независимость и суверенитет” Украины в обмен на сдачу Киевом своего ядерного оружия, и теперь "сторонники Украины могут отправить это оружие массового уничтожения Киеву".

"Это станет безумием"

"США ничего не выиграют от Украины, вооруженной ядерным оружием, и должны работать над тем, чтобы довести конфликт там до скорейшего завершения, — заявил, комментируя "идею" польского депутата Европарламента, Дуг Бэндоу, бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана.

В статье для the American Conservative политик особо подчеркнул, что "тот факт, что некогда серьезная политическая фигура выступает за превращение продолжающегося конфликта в ядерную конфронтацию, демонстрирует, насколько опасным стал этот конфликт”.

Бэндоу отметил также, что Украина знала, когда подписывала Будапештский меморандум, что гарантии ее безопасности зависят от Совета Безопасности ООН, в котором Россия имеет постоянное место.

Бывший советник главы государства считает, что Украина давно упустила все свои возможности и что, если она сейчас получит ядерное оружие, то "и без того ужасный конфликт превратится в настоящую катастрофу”.

"На карту поставлено очень много, и поэтому Москва всегда будет готова платить и рисковать. У США нет ничего на кону, что оправдывало бы риск ядерного уничтожения”, — написал Бэндоу.

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