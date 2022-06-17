Несколько пакетов антироссийских санкций, введённых странами коллективного Запада, возглавляемыми США, равно как и предоставленная ими же военная помощь Украине не дали желанного результата. Более того, Россия явно побеждает в навязанном ей противостоянии.
Так заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, подчеркнув, что победы России в "кинетической войне"¹ на Украине и в глобальной финансовой войне были ожидаемы.
В своей статье, опубликованной изданием The Daily Reckoning, специалист военной разведки уточнил, что "победа — это субъективный термин в обоих контекстах".
"Применительно к кинетической войне победа не означает полного завоевания Украины. Это никогда не было целью Путина.
Это означает, что Россия будет контролировать Донбасс на юге и востоке и побережье Украины, включая Азовское и Чёрное моря", — пишет Рикардс, уточняя, что "военных целей Москва достигает медленно, но верно".
Украина же, напоминает экс-сотрудник ЦРУ, несёт катастрофические потери. Не только территориальные и материальные, но и человеческие:
"Президент Украины Зеленский теперь признает, что теряет до 100 человек в день, и ещё больше раненых. Фактические цифры, вероятно, значительно выше.
США и их союзники могут отправить в Украину всё современное оружие, которое у них есть, но, учитывая уровень потерь среди украинцев, на линии фронта не останется никого, кто мог бы их использовать".
По мнению эксперта, и здесь Россия выигрывает по всем фронтам:
"Да Путин должен направить Байдену благодарственное письмо за всё, что он для него и России сделал", — резюмирует ЦРУшник.
¹ Кинетическая война - это эвфемизм военных действий, включающих дипломатию, санкции, кибервойну, а также активные боевые действия (Википедия)
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