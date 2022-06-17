Экс-сотрудник ЦРУ: Путин должен послать Байдену благодарственное письмо

Несколько пакетов антироссийских санкций, введённых странами коллективного Запада, возглавляемыми США, равно как и предоставленная ими же военная помощь Украине не дали желанного результата. Более того, Россия явно побеждает в навязанном ей противостоянии.

Так заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, подчеркнув, что победы России в "кинетической войне"¹ на Украине и в глобальной финансовой войне были ожидаемы.

В своей статье, опубликованной изданием The Daily Reckoning, специалист военной разведки уточнил, что "победа — это субъективный термин в обоих контекстах".

Украина

"Применительно к кинетической войне победа не означает полного завоевания Украины. Это никогда не было целью Путина. Это означает, что Россия будет контролировать Донбасс на юге и востоке и побережье Украины, включая Азовское и Чёрное моря", — пишет Рикардс, уточняя, что "военных целей Москва достигает медленно, но верно".

Украина же, напоминает экс-сотрудник ЦРУ, несёт катастрофические потери. Не только территориальные и материальные, но и человеческие:

"Президент Украины Зеленский теперь признает, что теряет до 100 человек в день, и ещё больше раненых. Фактические цифры, вероятно, значительно выше.

США и их союзники могут отправить в Украину всё современное оружие, которое у них есть, но, учитывая уровень потерь среди украинцев, на линии фронта не останется никого, кто мог бы их использовать".

Война финансовая

По мнению эксперта, и здесь Россия выигрывает по всем фронтам:

Вводя пакеты санкций, Запад взвинчивает мировые цены. Прежде всего, на энергоресурсы. Итог: Россия зарабатывает $25 млрд в месяц на продаже нефти и природного газа. Попытки конфисковать активы, такие как яхты и таунхаусы у российских олигархов, играют на руку Путину, более десяти лет пытавшемуся подрезать крылья олигархам, которых он презирает. Основой власти Путина являются военные, спецслужбы и православная церковь. США и их союзники фактически выполняют за Путина грязную работу, преследуя олигархов.

"Да Путин должен направить Байдену благодарственное письмо за всё, что он для него и России сделал", — резюмирует ЦРУшник.

¹ Кинетическая война - это эвфемизм военных действий, включающих дипломатию, санкции, кибервойну, а также активные боевые действия (Википедия)

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