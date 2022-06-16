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Автор Ольга Лебедева

Байден назначил новых виновников в росте цен на бензин. Путин — на втором месте

Мир

Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в том, что они "не делают достаточно, чтобы компенсировать рост цен на бензин", в то время как их прибыль "исторически высока".

Байден назначил новых виновников в росте цен на бензин. Путин — на втором месте

"В военное время норма прибыли, значительно превышающая норму на нефтеперерабатывающих заводах, которые передаются непосредственно американским семьям, неприемлема, — написал 46-ой хозяин Белого дома в письме, направленном генеральному директору Exxon Mobil Даррену Вудсу. — Ваши компании должны работать с моей администрацией, чтобы представить конкретные краткосрочные решения, которые уважают критическое равенство энергетиков и взаимосвязанных сообществ. Компании должны принять немедленные меры для увеличения предложения бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов".

По данным New York Post, аналогичные письма Джо Байден направил и главам других крупных нефтяных компаний: Chevron, Shell, Phillips 66, BP, Marathon и Valero.

И снова Путин виноват

Как следует из вышеуказанного документа, несмотря на то, что несколько дней назад американский президент признал, что его российский коллега всё же не является виновником подорожания бензина в США и инфляции, захлестнувшей экономику страны, окончательно с идеей переложить ответственность на Владимира Путина он не расстался.

Теперь он обвинил в происходящем в Америке "агрессивную войну Владимира Путина" и "глобальные усилия по противодействию ей", которые "нарушили мировые поставки нефти" и "подняли её мировую цену".

"Нет сомнений в том, что Владимир Путин несёт главную ответственность за тяжёлую финансовую боль, которую испытывают американский народ и американские семьи, — заявил Джозеф Байден. — Рост цен Владимира Путина увеличивает расходы для потребителей".

Досталось и Трампу

Хозяин Белого дома вспомнил и о своём предшественнике, возложив часть ответственности за рост цен на бензин на Дональда Трампа.:

"За год до того, как я вступил в должность, американские нефтеперерабатывающие заводы сократили свои мощности на 800 000 баррелей в день, оставив отрасль на самом низком уровне мощности за полвека, — припомнил Байден. — Я понимаю, что многие факторы способствовали коммерческим решениям о сокращении мощностей нефтеперерабатывающего завода, которые произошли до того, как он вступил в должность", — добавил он.

Нефтяники в долгу не остались

Американский институт нефти ответил президенту США от имени всех нефтяников, раскритиковав Байдена за то, что "неправильная политическая повестка администрации, которая отходит от отечественной нефти и природного газа, усугубила инфляционное давление и препятствует ежедневным усилиям компаний по удовлетворению растущих потребностей в энергии при одновременном сокращении выбросов".

Путин: "Они уже называют инфляцию моим именем"

На прошлой неделе российский президент уже прокомментировал обвинения своего американского коллеги:

"Они уже называют инфляцию моим именем, но мы абсолютно к этому не имеем никакого отношения! — заявил Владимир Путин, отметив, что страны Запада сами создают себе проблемы антироссийскими санкциями: — Они пытаются условно ограничить экспорт наших удобрений — цены выросли. Они пытаются ограничить продажу наших энергоресурсов — цены снова взлетели".

Что же касается непосредственно цен на бензин, то, по словам российского президента, "по абсолютно политическим причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского вождя европейские страны всё чаще вводят новые санкции на нефтегазовые рынки. Всё это приводит к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, они ищут виновных в другом месте".

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«Путинский налог». Цены на бензин в США впервые в истории превысили 5 долларов за галлон
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нефть джо байден дональд трамп владимир путин
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