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Автор Игорь Буккер

Более 60% украинцев хотят вернуть всю страну под контроль Киева, включая Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Через четыре дня после сдачи в плен более двух тысяч нацистов "Азова"* и их пособников из ВСУ, когда на Незалежной мало кто располагал информацией об освобождении укрепрайона на металлургическом комбинате "Азовсталь", был завершён опрос украинцев по поводу их отношения к операции по демилитаризации и денацификации.

Более 60% украинцев хотят вернуть всю страну под контроль Киева, включая Крым

Опрос общественного мнения граждан Украины

Согласно выборочному опросу, который проводился с 19 по 24 мая Киевским международным институтом социологии (КМИС), около 82% респондентов согласились с утверждением, что "ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от какой-либо из своих территорий, даже если это угрожает её независимости".

Исследователи предложили четыре следующих варианта:

  1. Немедленное прекращение огня обеими сторонами с указанием условий и начало интенсивных переговоров — 14,9%;
  2. Противостояние российской агрессии вплоть до освобождения территории, оккупированной Россией с 24 февраля 2022 года — 8,6%;
  3. Противостояние российской агрессии до тех пор, пока не будет освобождена вся территория Украины, кроме Крыма — 12,2%;
  4. Противостояние российской агрессии, пока вся Украина, включая Крым, не окажется под контролем Киева — 61%.

Ещё 3,3% с ответом не определились.

Отмечается разница в отношении между востоком и западом страны. По сравнению с восточными областями, где за продолжение сопротивления высказались меньше половины — 45% опрошенных, таковых среди "западенцев" оказалось 65%. В обеих частях распадающегося государства за скорейшие мирные переговоры проголосовали женщины. Между пацифистками и агрессивно настроенными зафиксирована разница в 13 процентов.

Украинцы не доверяют социологическим опросам

Если данные не брехня (как выражаются украинцы), что очень может быть, то подтасовка вероятна по нескольким причинам:

  • элементарное отсутствие правдивой информации;
  • страх перед линчеванием за пораженческие настроения;
  • отчёты украинских социологов находятся в разительном противоречии с окружающей действительностью.

Проведённое КМИС в январе этого года социологическое исследование показало, что с 2017 года неуклонно снижается уровень доверия украинцев к работающим в этой сфере социологическим группам, и в конце 2021 года он достиг рекордного минимума в 37%.

Кто курирует КМИС

Директором этой частной лавочки является 75-летний киевлянин Владимир Ильич Паниотто, который в первой половине 1990-х гг. на протяжении двух семестров стажировался в Колумбийском и Мюнхенском университетах, работал профессором в университете Джона Хопкинса.

Финансирование КМИС происходит за счёт иностранного капитала, а также грантов из США и Канады, где имеется большая украинская диаспора.

Заявленная премьером Борисом Джонсоном "схватка до последней крови" последнего украинца находит своё отражение в британских СМИ, заранее оправдывающих тех, кто жаждет продолжения конфликта любой ценой. Желательно чужими жизнями. Для такой цели вполне пригодны и результаты опросов.

"Не исключено, что некоторые действия украинского сопротивления могут выходить за рамки правовых норм, — пишет The Conversation. — Но, по самым разумным меркам, украинские силы сопротивления подпадают под определение комбатантов, а не террористов, если они соблюдают Женевские конвенции. В этой связи представление действий украинского сопротивления как террористических имеет больше отношение к российскому мировоззрению, чем к объективной реальности — как это имело место по отношению к ВСУ".

* запрещённая в РФ организация

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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