Через четыре дня после сдачи в плен более двух тысяч нацистов "Азова"* и их пособников из ВСУ, когда на Незалежной мало кто располагал информацией об освобождении укрепрайона на металлургическом комбинате "Азовсталь", был завершён опрос украинцев по поводу их отношения к операции по демилитаризации и денацификации.
Согласно выборочному опросу, который проводился с 19 по 24 мая Киевским международным институтом социологии (КМИС), около 82% респондентов согласились с утверждением, что "ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от какой-либо из своих территорий, даже если это угрожает её независимости".
Исследователи предложили четыре следующих варианта:
Ещё 3,3% с ответом не определились.
Отмечается разница в отношении между востоком и западом страны. По сравнению с восточными областями, где за продолжение сопротивления высказались меньше половины — 45% опрошенных, таковых среди "западенцев" оказалось 65%. В обеих частях распадающегося государства за скорейшие мирные переговоры проголосовали женщины. Между пацифистками и агрессивно настроенными зафиксирована разница в 13 процентов.
Если данные не брехня (как выражаются украинцы), что очень может быть, то подтасовка вероятна по нескольким причинам:
Проведённое КМИС в январе этого года социологическое исследование показало, что с 2017 года неуклонно снижается уровень доверия украинцев к работающим в этой сфере социологическим группам, и в конце 2021 года он достиг рекордного минимума в 37%.
Директором этой частной лавочки является 75-летний киевлянин Владимир Ильич Паниотто, который в первой половине 1990-х гг. на протяжении двух семестров стажировался в Колумбийском и Мюнхенском университетах, работал профессором в университете Джона Хопкинса.
Финансирование КМИС происходит за счёт иностранного капитала, а также грантов из США и Канады, где имеется большая украинская диаспора.
Заявленная премьером Борисом Джонсоном "схватка до последней крови" последнего украинца находит своё отражение в британских СМИ, заранее оправдывающих тех, кто жаждет продолжения конфликта любой ценой. Желательно чужими жизнями. Для такой цели вполне пригодны и результаты опросов.
"Не исключено, что некоторые действия украинского сопротивления могут выходить за рамки правовых норм, — пишет The Conversation. — Но, по самым разумным меркам, украинские силы сопротивления подпадают под определение комбатантов, а не террористов, если они соблюдают Женевские конвенции. В этой связи представление действий украинского сопротивления как террористических имеет больше отношение к российскому мировоззрению, чем к объективной реальности — как это имело место по отношению к ВСУ".
* запрещённая в РФ организация
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