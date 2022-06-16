"ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем

В "месяц гордости ЛГБТ" на улицы американских городов вышли смелые голые люди, выступающие против ношения трусов. Ведь других проблем в благословенной Америке, очевидно, нет.

Как известно, на прогрессивном Западе, от которого нашу с вами Федерацию изолировали адскими санкциями, отменой русских и новым железным занавесом, в июне проходит "месяц гордости ЛГБТ". Это такой "праздник непослушания 18+": целый месяц можно заниматься всякой ерундой, да вот хоть бы и нагишом по улицам бегать, и ничегошеньки за это не будет. Потому что ЛГБТ-люди сейчас на Западе — неприкосновенное, привилегированное сословие, делающее карьеру и деньги не на таланте и предприимчивости, а на одной лишь "я-не-как-всешности". И этих "не-как-всех" с каждым годом становится всё больше.

Привилегии прогрессивного общества

Например, одряхлевший гегемон Джо Байден здоровается с пустотой и регулярно заговаривается, но зато у него самая продвинутая администрация. Это он сам заявил в недавнем выступлении:

"Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так и есть: сейчас в Белом доме больше представителей ЛГБТ, чем при всех предыдущих президентах США, вместе взятых".

Это, к сожалению, многое объясняет. Дедушка, конечно, старый, дедушке уже давно всё равно, но если такова официальная политика государства, то нет ничего удивительного в том, что в США с каждым следующим поколением число представителей ЛГБТ удваивается. Об этом не так давно рассказал американский телеведущий Билл Мар (Bill Maher):

"Просто вдумайтесь в цифры: согласно исследованию Института Гэллапа, менее 1% американцев, рождённых до 1946 года (это поколение Джо Байдена), идентифицировали себя как гомосексуалисты.

2,6% гомосексуалистов было среди бэби-бумеров (люди, рождённые в период с 1946 по 1964 год).

4,2% идентифицировали себя как гомосексуалы в поколении Х (люди, рождённые в период с 1965 по 1980 год).

10% гомосексуалистов среди поколения миллениалов (люди, рождённые с 1981 по 1996 год),

и целых 20,8% людей нетрадиционной сексуальной ориентации среди поколения Z (люди, родившиеся с 1997 по 2012 год). И знаете что? Если американцы продолжат двигаться по этой траектории, то к 2053 году мы все будем геями. А ведь ещё недавно, когда взрослые спрашивали детей "кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" — они имели в виду профессию", — с горьким сарказмом подытожил телекомментатор.

Складывается парадоксальная ситуация: комик говорит о серьёзнейшей проблеме, могущей оказать влияние на существование нации и государства, в то время как президент страны рассуждает о "продвинутости" своей администрации на этом гибельном пути.

Сквозняк из форточек Овертона

В "Диснейлендах" на территории США в июне проходят закрытые вечеринки формата 18+. Парижский парк развлечений пошёл ещё дальше, проведя парад без возрастных ограничений: герои диснеевских мультфильмов, дети и представители ЛГБТ.

Долетела актуальная повестка и до Украины-"цеевропы": в Киеве гей-парад должен был пройти в ближайшую субботу, но, насколько известно, на данный момент, был отменён.

Не исключено, что подобные мероприятия пройдут в европейских городах, где сейчас больше всего украинских беженцев. Например, в Варшаве.

Pravda.Ru ранее рассказывала, по какой схеме был легализован гомосексуализм. Мы рассмотрели, как работает технология "окно Овертона". По этому же принципу происходят и многие другие явления в обществе.

На фоне этого торжества демократических ценностей и свободы личности неожиданно разразился скандал: американский сенатор-республиканец Марко Рубио резко раскритиковал Пентагон за то, что ведомство "на деньги налогоплательщиков продвигает радужные пули, а не военные возможности".

"Остин (глава Минобороны США Ллойд Остин. — Прим. ред.) должен предоставить информацию о том, как деньги налогоплательщиков тратятся в течение Месяца гордости, и как эти инициативы повышают военную готовность. ВМС США не готовы к крупному конфликту из-за того, что они сосредоточены на "программах поощрения разнообразия, а не боевой подготовке", — заявил сенатор.

А тут ещё в Европе подлили дефицитного масла в дорогостоящий огонь. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан недвусмысленно заявил:

"Папа — мужчина, мама — женщина, бензин — по 480 форинтов".

К слову, Венгрия уже давно бодается со всем Европейским союзом, отстаивая свою свободу от передовых европейских ценностей. Но здесь просто образцовый предвыборный слоган: коротко и ясно. Россия, которой "изоляция" от демократического мира изрядно облегчила задачу сохранить здоровую психику своих граждан, одобряет.

Генофонд будущего

Как видим, не весь коллективный Запад стройными колоннами марширует по пути самоутилизации. Пропаганда может убедить человека практически в чём угодно, в конце концов, просто обмануть. Но нельзя обмануть природу человеческого тела: оно бывает мужское или женское, и для появления новой жизни необходимы оба. Не зря же в современном фольклоре появился анекдот:

"Приходят в ресторан представители сразу всех гендеров и говорят: "Нам столик на двоих, пожалуйста".

Что же будет с Америкой — главным мировым пропагандистом ЛГБТ? На этот вопрос Pravda.Ru ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его мнению, в результате совокупности факторов, включающей снижение рождаемости среди белого населения, резко возросший приток мигрантов из латиноамериканских стран и поддержку ЛГБТ-сообщества Соединённые Штаты уже в обозримом будущем исчерпают потенциал своего цивилизационного развития и станут страной третьего мира, а титульную белую расу вытеснит цветное население.

В общем, как говорил известный киногерой Данила Багров:

"Скоро всей вашей Америке кирдык настанет".

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