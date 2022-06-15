Политолог Мухин: легитимность Украины как государства под большим вопросом

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который в последнее время активно ведёт свой блог в Telegram, сегодня поделился с подписчиками сомнением в том, что через пару лет Украина будет существовать как государство.

Таким образом зампред российского Совбеза прокомментировал очередную просьбу властей Незалежной к своим западным союзникам о предоставлении ещё одного ленд-лиза с отсрочкой платежа на два года. На этот раз, напомню, Киев просит поставить ему американский СПГ, без которого "эту зиму страна не переживёт”.

"Кто вообще будет платить по долгам, которые наделала сегодняшняя киевская власть?” — задаётся вопросом Дмитрий Медведев.

"Да никто не будет платить — это безвозвратные долги"

По мнению политолога Алексея Мухина, вопрос этот очень даже своевременный и резонный.

Как отмечает генеральный директор Центра политической информации, западные страны вкладываются в Украину так уверенно, как будто не сомневаются в том, что эти серьёзные финансовые вливания не перейдут в разряд безвозмездных.

"Может быть, они (страны Запада) рассчитывают, что за всё это платить будет либо Россия, либо новое руководство Украины, — говорит Мухин, отмечая, что он лично вообще сомневается в том, что Западу удастся взыскать эти долги.

Политолог уверен, что рано или поздно, гражданское общество западных стран поставит вопрос перед их руководством: на каком основании столько денег было вбухано в Украину?

Прозрение наступит. Но это не точно

И тогда политикам, так горячо "поддерживающим” Киев, придётся вспомнить, что сегодняшняя власть вообще-то нелегитимна. И, соответственно, государственность Незалежной находится под большим вопросом:

"Я напомню небольшой такой юридический эпизод, который, к сожалению, западными странами и самой Украиной всячески замалчивается и ретушируется. А ведь мы помним госпереворот 2013-2014 годов. Помним временное исполнение обязанностей президента Украины Александром Турчиновым. И выборы Порошенко, к которым масса вопросов по процедуре проведения: они проходили в неправовой атмосфере, когда нацисты и прочие молодчики, не стесняясь захватывали региональные органы власти и даже Верховную Раду. Поставили тогда Петра Порошенко по итогам этих выборов, но только через год Верховная Рада Украины сняла полномочия легитимного президента Виктора Януковича и передала "вновь избранному” — Порошенко. А за этот год он принял очень много решений, в том числе, сделал определённые кадровые назначения в судебной структуре, полностью реформировал и переделал Конституционный суд. То есть, по сути, все его решения были нелегитимными. И сделали Украину достаточно странным государством. Но всё это западными странами в упор не замечается. И с юридической точки зрения, большой вопрос: является ли Украина сейчас государством вообще?”

Зачем все эти траты Штатам?

По словам Мухина, сейчас Украина — очень удобный для США "токсичный актив”, ведь Вашингтон любит, когда на территории других континентов располагаются такие "активы” и доставляют неудобства его оппонентам. И Штаты будут эксплуатировать Украину в этом качестве как можно дольше.