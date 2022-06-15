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Автор Людмила Черткова

Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина

Мир » Европа

Европейские аналитики с тревогой пишут о растущем разрыве между позициями правительств и настроениями в обществе по отношению к России в связи с СВО на Украине.

Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина

Все мы помним "инфернальные санкции" и попытки отмены всего русского, разбушевавшиеся на Западе после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западный альянс и сейчас продолжает поддерживать Украину, поставляя ей оружие и проводя активную проукраинскую информационную кампанию. Любые средства массовой информации, хотя бы пытающиеся предоставить своим читателям и зрителям объективную картину происходящего, объявляются "агентами Кремля", а доступ к российским изданиям попросту блокируется. Несмотря на это, спустя без малого четыре месяца после начала СВО настроения европейцев по отношению к Украине заметно изменились.

Европейский совет по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR) опубликовал доклад, основанный на опросе общественного мнения, проведённого в конце апреля — начале мая в десяти европейских странах. Девять из них являются членами ЕС, десятая страна — Великобритания. Авторы доклада констатируют, что всё больше европейцев хотят скорейшего прекращения конфликта даже ценой потери Украиной своих территорий. Сейчас людей в Европе сильнее волнуют проблемы стоимости жизни, следовательно, европейское единство относительно поддержки Украины находится под угрозой.

Европейские "ястребы" и "голуби"

Поскольку российско-украинский конфликт превращается в длительную войну на истощение, он может стать ключевой разделительной линией в Европе, пишут авторы доклада. Так, в десяти опрошенных странах в среднем 35% респондентов выступают за скорейшее завершение военных действий, даже если Украина потеряет часть своих территорий. Их исследователи относят к "лагерю мира". Ещё 20% не определились со своим отношением к ситуации вокруг Украины и были названы "качелями". Целых 23% пришлось отнести к группе "остальные", так как респонденты давали разные ответы на задаваемые вопросы. И всего 22% считают, что к миру на Украине приведёт лишь военное поражение России, этих респондентов зачислили в "лагерь справедливости".

С точки зрения страновой принадлежности, наибольшее количество приверженцев "партии мира" оказалось в Италии: 52% против 16% сторонников "партии справедливости". Ну а ревностней всего за то, чтобы "наказать Россию", ожидаемо выступают в Польше: 16% "голубей" против 41% "ястребов".

Исследователи с нескрываемой тревогой отмечают, что официальные позиции, занимаемые правительствами европейских стран относительно "российского вторжения", всё меньше совпадают с общественными настроениями. Так, многие респонденты указали, что их правительства уделяют слишком много внимания российско-украинскому конфликту вместо того, чтобы заниматься решением собственных, более насущных проблем. Это, считают аналитики, может привести к невиданному расколу в ЕС, который в начале СВО "удивил Путина своим единством".

Страхи европейских обывателей

Однако следует понимать, что призывы к мирному урегулированию ситуации на Украине ещё не делают европейцев "пророссийскими". Они, возможно, и продолжают желать нашей стране поражения, но уже сами понимают, что Россию не удалось ни задавить санкциями, ни победить на поле боя. И с затягиванием конфликта его стоимость лишь возрастает, болезненно сказываясь на европейских кошельках и уровне жизни. В ходе опроса респонденты высказали следующие опасения:

  • повышение стоимости жизни и подорожание энергоресурсов — 61%;
  • возможное применение ядерного оружия Россией — 61%;
  • возможное применение химического оружия Россией — 46%;
  • 42% опасаются российского вторжения в их собственную страну;
  • 28% боятся экономического спада и потерять работу;
  • 26% боятся российских кибератак;
  • 13% опасаются нашествия украинских беженцев.

Что ж, как говорится, "за что боролись — на то и напоролись". Все эти страхи отчётливо отражают последствия оголтелой, но неумной антироссийской пропаганды и недальновидность политиков, вводивших против России "адские санкции". Ну а нам, кажется, ещё рано проигрывать информационную войну. Самое интересное начнётся осенью, подождём следующего аналитического доклада.

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