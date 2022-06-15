Скотт Риттер назвал реальные потери ВСУ: "Один день — и 800 человек погибли!"

По мнению американского военного аналитика Скотта Риттера, запредельное количество оружия, которое Украина безостановочно требует у всего Запада, является убедительным доказательством того, что ВСУ несут колоссальные потери.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер прокомментировал недавнее заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором он потребовал от Запада поставить Украине тысячу гаубиц калибра 155 мм, тысячу БПЛА, две тысячи единиц бронетехники, 500 танков и 300 РСЗО. По словам Подоляка, именно столько оружия необходимо Киеву "для победы".

"Посмотрите на список оружия, нужного украинцам. Это убедительное доказательство того, что им надирают задницы. Если вам нужно тысячу артиллерийских орудий, значит, вы потеряли тысячу орудий. Если вам нужно 500 танков, значит, вы уже потеряли 500 танков. Это суровый факт!" — отметил Риттер.

Кроме того, военный эксперт оценил реальные потери ВСУ в ходе продолжающейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Официальный Киев недавно признал, что ежедневно теряет убитыми 100-200 человек. Однако, по мнению Скотта Риттера, реальные цифры в несколько раз больше.

"На каждый уничтоженный танк приходится три-четыре погибших, на каждое орудие — пять-шесть жизней. Это значит, что они потеряли эти тысячи человек. А есть ещё пехота, есть проблемы с логистикой. Они признали, что в день у них погибает 200 человек, но на самом деле это число приближается к 600-800 смертям в день. Один день — и 800 человек погибли!" — заявил эксперт.

При этом, несмотря на ежедневные победные реляции президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ "тактически переигрывают" ВС РФ, другие военные аналитики отмечают кардинальное изменение тактики ведущихся в Донбассе боевых действий. В частности, политолог Яков Кедми недавно рассказал, что теперь российские войска получают приказы на уничтожение украинской армии, тогда как раньше удары наносились в основном по объектам военной инфраструктуры.

Зеленский не может остановиться, ведь "война" — это отличная возможность заработать

Но киевский режим с упорством, достойным лучшего применения, очевидно намерен продолжать "войну до последнего украинца". Ведь для Зеленского и его хунты это, помимо шумной пиар-кампании, ещё и отличная возможность заработать. Даже несмотря на то, что на Западе уже давно раздаются озабоченные голоса, предупреждающие, что поставляемое на Украину оружие расползётся по всему миру и окажется "не в тех руках", Зеленский не может остановиться. Поэтому и продолжает требовать ещё больше оружия.

"Господин Шольц, вы несёте ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даёте нам тяжёлого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы разгромить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", — заявил в интервью западной прессе ещё один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Но западные кураторы Украины, похоже, уже начали понимать, что проект победоносной прокси-войны с Россией провалился. Поэтому не слишком торопятся загрузить на Украину новые партии оружия. В Германии, в частности, высказываются мнения, что не следует портить отношения с будущим победителем, а это — явно не Украина. Что неизменно вызывает очередные истерики у Зеленского, Мельника и прочих "говорящих голов" украинского политикума.

"Да у нас у самих (ни в США, ни в ЕС) нет столько оружия, сколько требует Украина", — удивляется британское издание The Guardian аппетитам Незалежной.

А российские военные эксперты добавляют, что, сколько бы Запад ни заваливал Украину оружием, оно не сможет каким-либо существенным образом повлиять на ситуацию. Задачи российской спецоперации будут выполнены, а режим Зеленского ждёт неминуемый крах.

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