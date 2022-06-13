Опасения Ллойда Остина обоснованы: оружие с Украины расползается по миру

Куда девается оружие, эшелонами поставляемое Украине западными союзниками? Ответ на этот вопрос нашла журналистская команда программы СоловьевLive, проведшая собственное расследование.

Поводом для его начала отчасти послужили заявления главы Интерпола и ряда западных — прежде всего американских — политиков о том, что контролировать судьбу оружия после того, как оно пересекло границу Украины невозможно.

Как отмечают журналисты из группы Владимира Соловьева, началом "прозрения” стоит считать подписание президентом США Джо Байденом 9 мая закона о так называемом "ленд-лизе для защиты демократии на Украине”. Кстати, на рассмотрение в Сенат США этот закон поступил ещё 19 января — тогда ни о какой СВО не то, что разговоров, даже мыслей не было.

Напомню, что этот документ, по сути, — разрешение на поставку Незалежной вооружений по ускоренной процедуре на десятки миллиардов долларов с оплатой "когда-нибудь”.

И вот с этого-то момента, по мнению специалистов, началась новая страница истории Украины как одной из крупнейших в мире площадок нелегальной торговли оружием.

Прозрение

11 мая министр обороны США Ллойд Остин выступил с тревожным заявлением, в котором призвал всех интересантов проекта "вооружаем Украину” задуматься о необходимости ужесточения контроля над поставками в эту страну оружия.

12 мая сенатор республиканец Рен Пол заблокировал выделение Украине помощи на $40 млрд, заявив, что сначала надо назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств.

Волну озабоченности подхватили влиятельные американские СМИ

14 мая Washington Post под заголовком "Поток оружия на Украину вызывает опасения по поводу контрабанды” опубликовал подборку мнений авторитетных экспертов по оружию. Например, представитель аналитического центра института Куинси Уильям Хартунг заявил, что США на Украине распространяют оружие вслепую по сравнению с тем же Афганистаном. Там, дескать, хотя бы американские военные были и могли что-то отслеживать, а тут — полная анархия.

Член Ассоциации по контролю над вооружениями Джефф Абрамсон в той же публикации прямо прогнозирует что часть оружия, поставляемого на Украину, пропадёт из виду, потому как "Киев не способен полностью контролировать всё поступающие в страну вооружение” и в будущем "заряды могут выстрелить где угодно”.

Опасения обоснованы

Для того, чтобы просто заподозрить, что к оружию на Украине отношение, прямо сказать, странное, достаточно вспомнить, что еще со времен СССР его там было в избытке. Ибо воинских частей на территории УССР располагалось много. Как следует из данных в открытых источниках, стоимость разного вида вооружений на момент развала Союза на Украине составляла что-то около $ 90 млрд.

Куда ж оно всё делось? Вопрос риторический, учитывая, что военные склады горели там с 1991 по 2014 годы хоть и с разной интенсивностью, но пугающе регулярно. А потом началась АТО, которая "всё списывала".

По официальным данным МВД Украины, с 2017 по 2022 годы в стране было утеряно более восьми тысяч единиц оружия:

пистолетов — пять тысяч штук,

автоматов — три тысячи,

гранатомётов — 526,

пулемётов -525,

ПТУР — 44,

миномётов — 13,

артиллерийских орудий — восемь.

"Война всё спишет"

Как только на территории Украины началась российская СВО, с оружием там устроили полную вакханалию.

Чего стоит одна только его раздача "в любые руки", когда прямо с грузовиков всем подряд раздавались не только пистолеты, но и автоматы. Причём с боекомплектами. И никто никакого учёта не вел.

Буквально на второй день стало понятно, что разбирали халявные стволы далеко не законопослушные граждане, планировавшие вступать в отряды теробороны — по Киеву покатилась волна грабежей и убийств. Которая потом расползлась по всей стране и — вероятно — не только по ней, но и выплеснулась "в мир".

Дырявые границы

Границы Украины де-юре закрыты. Ибо так власти стараются не выпускать из страны мужчин, которые могут пополнить ряды ВСУ. Де-факто же — и это ни для кого не секрет — на пунктах пропусков за определённую мзду выйти и даже выехать из Незалежной — не проблема. Были б гроши.

В соцсетях много рассказов об "особом режиме" пересечения границы из Украины. В среднем расценки такие:

проехать на машине без досмотра погранцами — $ 5-10 тысяч,

уйти пешком — $ три тысячи,

получить при этом штамп о пересечении границы — $ 20-25 тысяч.

По официальным данным, с начала спецоперации Украину покинули более шести миллионов человек. Как посчитали в СоловьевLive,

"… если хотя бы 0,1% мигрантов выехали нелегально, то на территории ЕС могли оказаться порядка 600 радикалов разных мастей. Скорее всего, все они прихватили с собой дармовое оружие. И не только стрелковое, но, весьма вероятно, что в багаже у них были и взрывчатка, и гранатометы с ПЗРК".

Для тех, кто за ценой не постоит

Про то, что даркнет переполнен объявлениями о продаже оружия — любого и в любых количествах — Pravda. Ru уже рассказывала, потому повторяться не буду.

Из всего сказанного понятно: не зря забеспокоились Интерпол и Ллойд Остин. Ведь объективных причин тому, чтобы всё это "богатство" начало стрелять в какой-нибудь пока ещё мирной стране, нет и быть не может. Не для того же его покупают, чтоб на стенку для украшения вешать?