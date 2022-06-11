Американский политик: "Представьте, что на Украину вторглись США"

Пока Вашингтон упорно пытается убеждать мир в агрессивности России и требует от всех "решительно осудить" и "наказать" Москву за "вторжение на Украину", среди политического истеблишмента самих США всё отчётливее начинают звучать голоса, если не в защиту нашей страны, то по крайней мере призывающие взглянуть на ситуацию с позиции здравого смысла и фактов.

Так, например, экс-кандидат в президенты (2020 год) Джейкоб Джордж Хорнбергер, основатель Фонда "Будущее свободы", предложил провести "мысленный эксперимент". Суть проста.

Политик "прикинул", что на Украине в 2014 году к власти пришёл пророссийский режим. И Вашингтону, понятное дело, это не нравится. Он пытается уговаривать, взывать к здравому смыслу и эмоциям — всё тщетно: заменить власти на проамериканские не удаётся. И тогда, в качестве последнего способа "вернуть" Киев себе, Пентагон вторгается на Украину.

"Какова была бы реакция американских политиков и нашей прессы?", — задаётся вопросом политик.

"Реакция может быть только одна"

По мнению Хорнбергера, все было бы с точностью до наоборот, нежели сейчас:

СМИ США и их союзников с гордостью бы писали о подвигах американских военных и их мужестве;

не было бы бури возмущений после публикаций фото и видео убитых украинских мирных граждан — "все они были бы помечены как сопутствующий ущерб”;

политики осуждали бы "плохих парней” — украинцев, которые стреляли в американских солдат;

каждый чиновник восхвалял бы Пентагон за то, что он принес свободу Украине.

"Откуда у меня такая уверенность? Два ответа: Афганистан и Ирак. Именно так отреагировали государства, когда Пентагон вторгся в эти две страны. С Украиной было бы то же самое", — уверен несостоявшийся американский президент.

Нацизм — тема особая

Второй важный вопрос в "саге об Украине", по мнению политика — отношение к нацизму, который расцвел в этой стране.

"Нацистский режим Адольфа Гитлера признается большинством американцев как "золотой стандарт”, когда речь идет о зле. Почему его не видят (или не хотят видеть) на Украине? — задает вопрос автор статьи. И сам же на него отвечает: — Всё дело в иностранном интервенционизме, силе государственной идеологической обработки и правительственной пропаганды".

Хорнбергер, возвращаясь к временам Второй мировой войны, утверждает, что немцы тогда поддержали Гитлера, будучи убеждены в том, что чем могущественнее их правительство, тем сильнее их нация. И очень в этом ошибались:

"На самом деле все как раз наоборот. Чем сильнее правительство, тем слабее нация, то есть слабее население. Эта слабость происходит от пассивности граждан страны и почтительности их мышления — ими легко управлять и манипулировать. Вспомните слова нацистского чиновника Германа Геринга на Нюрнбергском процессе: "Конечно, люди не хотят войны. Но в конце концов, нужно, чтоб её хотели лидеры страны, которые определяют политику. Всегда просто тащить людей за собой, будь то демократия, фашистская диктатура, парламент или коммунистическая диктатура. Это легко. Все, что вам нужно сделать, это сказать им, что они подвергаются нападению, и осудить пацифистов за отсутствие патриотизма, что подвергает страну большей опасности”.

За доказательствами далеко ходить не надо

В качестве доказательства своей теории, экс-кандидат в американские президенты привёл случай из недавней истории собственной страны:

"Почему государственные деятели подавляющим большинством поддержали вторжение Пентагона в Афганистан? Они пассивно-патриотически купились на официальное заявление правительства США о том, что Талибан* был замешан в атаках 9/11. А потом точно также купились на заявление, что Ирак собирается выпустить "грибовидные облака” над американскими городами? И не поэтому ли американские государственные деятели делают все возможное, чтобы избежать столкновения с грязной ролью, которую Пентагон, действуя через своего старого динозавра холодной войны — НАТО, сыграл в развязывании российско-украинской войны, в которой сейчас погибли тысячи людей?"

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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