France 24: Испания готова поставить танки Leopard 2 Киеву, но Германия может помешать

Испания на этой неделе подтвердила, что рассматривает возможность поставки украинской армии десятков боевых танков Leopard 2. Этот шаг сделает Испанию первой страной НАТО, которая предоставит Киеву современные военные машины третьего поколения. Но эта новость поставила Берлин в затруднительное положение, поскольку последнее слово в вопросе о том, должны ли немецкие танки использоваться ВСУ, остается за его законодателями.

"Возможность отправки этой партии находится на рассмотрении", — подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду телекомпании Cadena SER после того, как в газете El Pais в выходные появилась статья о том, что правительство рассматривает возможность отправки на Украину около 40 танков Leopard 2A4.

Как сообщила газета со ссылкой на источники в правительстве, премьер-министр Испании Педро Санчес сделал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому еще во время визита в Киев 21 апреля, но затем планы были временно поставлены на паузу. В статье также говорилось, что правительство Испании предложило обучить украинских военнослужащих и обращению с танками, а подготовка будет проходить в Латвии, где в настоящее время дислоцировано 500 испанских солдат в рамках операции НАТО по расширенному передовому присутствию.

Законсервирован на десятилетие

В 1995 году Испания закупила у Германии 108 боевых танков Leopard 2. Около 40 из них последние десять лет пылились на армейской базе материально-технического снабжения в Сарагосе. Именно такие танки Мадрид сейчас рассматривает для доставки в Киев.

Вскоре после того, как El Pais опубликовала свою статью, немецкие СМИ отметили, что Россия может интерпретировать этот шаг как преднамеренную эскалацию конфликта. На Западе считают, что танки могут повысить возможности Киева на поле боя, ведь ВСУ пока использует советские Т-64 и Т-72 1970-х годов.

Густав Грессель, эксперт в Европейском совете по международным отношениям в Берлине, сказал, что у этих танков времен СССР есть основная проблема — детали, если танк выйдет из строя, можно приобрести только через Россию. Александр Вотраверс, эксперт по безопасности и вооружению и редактор военного журнала Revue Militaire Suisse, также указал на тот факт, что Leopard 2 — это танки третьего поколения, пишет France 24.

"Броня танков третьего поколения, особенно спереди, в два раза прочнее, чем у машин предыдущего поколения", — пояснил он.

У них также большая огневая мощь. А еще Leopard 2 намного мобильнее. Хотя разница в максимальной скорости не так уж велика (70 км/ч против 60 км/ч), "эти машины могут намного легче разгоняться и быстрее двигаться по пересеченной местности", — сказал он.

"Бортовая электроника значительно продвинулась вперед", — добавил он, указывая на цифровую систему управления огнем Leopard 2, а также на некоторые другие его высокотехнологичные функции, в том числе усовершенствованное ночное видение и прицельное оборудование.

Однако для того, чтобы использовать весь наступательный потенциал Leopard 2, Вотраверс подчеркнул, что необходима спецподготовка.

Тема отправки танков на Украину болезненная для Германии

Есть еще одно препятствие, которое может помешать Украине получить супертанки, — это то, что они произведены в Германии. Согласно немецкой газете Süddeutsche Zeitung, это означает, что Берлин должен будет одобрить потенциальный экспорт Мадридом Leopard 2 в Киев.

Но тема отправки танков на Украину болезненная для Германии, где обсуждения пока ограничиваются лишь потенциальной поставкой Киеву машин второго поколения. И даже эти планы не сдвинулись с мертвой точки.

"По историческим причинам канцлер Германии Олаф Шольц очень опасается того, что немецкие танки будут вести огонь по русским", — пояснил Грессель.

Таким образом, потенциальные планы Испании отправить на Украину немецкие танки третьего поколения провоцируют Берлин, который ранее утверждал, что даже если он сам решит не оснащать Украину танками, то другие европейские страны свободны в этом. Однако последние события в Испании ясно показали, что "Германия производит и поставляет танки почти половине Европы", сказал Грессель. Готовность Европы поддержать Киев современной военной техникой, похоже, больше зависит от Германии, чем от любой другой страны на континенте.

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