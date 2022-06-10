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Автор Ольга Лебедева

Политологи: Украиной дело не закончится, и мир уже никогда не будет прежним

Мир

Очевидная и почти не скрываемая заинтересованность США в затягивании конфликта на Украине указывает на то, что Вашингтон, в очередной раз, реализует некий стратегический план, с помощью которого хочет решить свои внутриполитические и экономические проблемы.

Политологи: Украиной дело не закончится, и мир уже никогда не будет прежним

Причём, некоторые события на международной арене, на первый взгляд, прямого касательства к Незалежной не имеющие, указывают на страны, для которых подготовлен "украинский сценарий".

На это обратил внимание политолог Рафаэль Ордуханян, по словам которого, не стоит забывать, что именно США при молчаливом одобрении ЕС ради своих внешнеполитических интересов спровоцировали украинские события.

"Одна из главных целей Вашингтона сейчас — как можно дольше зарабатывать на поставках оружия. Белый дом так пытается перезагрузить американскую экономику и надеется нормализовать отношение американцев к действующему режиму благодаря "внешнеполитическим успехам" страны", — говорит Ордуханян.

Но, как отмечает политолог, поскольку задачи эти очень важны для Вашингтона, одной брошенной ради них в топку Украины маловато. Стоит ожидать повторения уже обкатанного сценария в других частях планеты:

"Штаты, поддерживаемые ЕС, попытаются спровоцировать военный конфликт на Тайване. Это не только даст возможность продолжать продавать оружие, но и позволит серьёзно ослабить Китай.

Потом будет раздут конфликт Пакистана с Индией. Затем создастся новый очаг напряжённости у западной российской границы — в главной роли будет Польша. Обязательно подпалят Приднестровье. И, конечно же, битва за Украину примет какие-то другие очертания, потому что основная ставка, судя по всему, будет именно на конфликт на Украине", — рассуждает Рафаэль Ордуханян.

В Китае предрекли раскол мира на три лагеря

В Китае, которому политолог Ордуханян предсказывает почти неминуемую войну за Тайвань, украинский кризис считают началом изменения всей системы международных отношений.

Так, например, политэксперт У Синьбо уверен, что впереди мир ждёт переход от экономической глобализации к консолидации.

"Страны разделятся на три блока: торговый, технологический и валютный. Начало разделению уже положено санкциями, которыми США и их союзники обложили Россию. Использование доллара в качестве оружия ослабит международный кредит Вашингтона и побудит многих принимать меры по избавлению от зависимости от американской валюты", — пишет Синьбо в статье, опубликованной газетой "Хуаньцю шибао".

Эксперт прогнозирует, что разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и США и их союзниками — с другой, распространятся и на МВФ, Всемирный банк и другие международные организации, которые Запад всё чаще начинает использовать как платформы для продавливания своих интересов.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай индия тайвань пакистан приднестровье
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