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Автор Ольга Лебедева

Политолог Носович разъяснил незаконность независимости Литвы

Мир

В Госдуму поступил законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Как утверждает автор инициативы, депутат от Единой России Евгений Фёдоров, это постановление — "является незаконным", поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР:

"В соответствии со статьёй 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года подлежит отмене", — говорится в записке на имя спикера ГД Вячеслава Володина.

Автор законодательной инициативы поясняет, что это решение могло бы "навести порядок в правовом поле" и повысить "общий имидж" нашей страны:

"Госсовет в 1991 году не имел права рушить территориальную целостность СССР и, тем более, отдавать его территории. Учитывая, что, согласно принятым поправкам в Конституцию, РФ определена как правопреемник Союза, теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. Наша задача сейчас — навести порядок в нарушениях закона, которые были допущены при Горбачёве", — пояснил Фёдоров в интервью изданию Газета.Ру.

Отвечая на вопрос, почему начать предложено именно с независимости Литвы, парламентарий сказал, что эта страна ведёт "агрессивную антироссийскую политику" и для переговорного процесса с ней необходимы "правовые основания".

Немаловажно, по его словам, учитывать и красные линии "по НАТО":

"Признание незаконной независимости Литвы поставит под сомнение её членство в НАТО. И снятие многих вопросов, которые потенциально могут осложнить жизнь Калининграда".

Зачем "отменять" независимость Литвы

Как рассказал в интервью Pravda.Ru политолог Александр Носович, сомнения в юридической правильности и вообще законности выхода прибалтийских республик из состава СССР были "с того момента, когда это всё произошло".

Дело в том, что на 5 сентября 1991 года — дата решения по отделению Прибалтики — Госсовет был неконституционным органом, у которого не было никаких полномочий на принятие решений, касающихся пересмотра советских границ и отделения территорий.

"За 30 лет, что страны Прибалтики существуют в своём нынешнем статусе, про то, что статус этот незаконен с правовой точки зрения, все забыли. Или рукой махнули на это.

Но сейчас наступил период, когда признание или непризнание государств становится неотъемлемой частью международных отношений. И если, например, Россия не признает Косово по юридическим основаниям, то почему она по юридическим основаниям должна признавать Литву, или Латвию, или Эстонию, которые с юридической точки зрения являются такими же ущербными территориальными образованиями, как и Косово.

Я думаю, что непризнание о полноценности, полноправности Литовской Республики будет серьёзным ответным шагом России на сопредельную враждебность, которую позволяет себе руководство Литвы в отношении Москвы.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Так почему не проиграть в обратном направлении и не признавать независимыми странами Литву или Латвию?

Это не означает автоматически объявление о возрождении Советского Союза и не делает их частью России как правопреемника СССР. Это означает, что та же Литва в глазах России де-юре становится нелегитимным территориальным образованием. И вопрос тут об участии её в правосубъектности на международной арене. Положение её будет не больше, чем у какого-нибудь Приднестровья. То есть как раз то, какого она — с точки зрения России — как раз и заслуживает.

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В Госдуме предложили отозвать признание независимости Литвы
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы ссср литва евгений федоров александр носович
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