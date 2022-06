Начало текущей недели заставило британцев поволноваться: они едва не лишились правительства из-за того, что количество политических ошибок и неоднозначных решений премьер-министра Бориса Джонсона переполнило чашу терпения его же собственных однопартийцев.

Причём, настолько, что фракция Тори в парламенте вынесла на голосование вотум доверия своему "предводителю". Но всё обошлось. Как говорится, пошумели и разошлись. Видимо, решили, что ситуация в стране настолько сложная, что даже хромую лошадь на переправе менять не стоит. А может быть, что-то или кто-то повлиял на решение политиков?

Как бы там ни было, Борис Джонсон остался на Даунинг-стрит и, вдохновлённый оказанным доверием, намерен продолжать свою политику. По мнению британского журналиста Питера Оборна, впереди его страну ждут "в лучшем случае — паралич, в худшем — хаос".

Бывший главный обозреватель The Daily Telegraph Питер Оборн хорошо знаком с политическим закулисьем Великобритании. И, по его мнению, благоприятный для Джонсона исход голосования однопартийцев — заслуга "могущественных союзников премьер-министра".

"Первая половина коалиции союзников Джонсона — крупные бизнесмены — владельцы газет, — утверждает Оборн. — Среди них особенно влиятельные — Руперт Мердок (Times, The Sunday Times, The Sun, Fox News, the Wall Street Journal, the New York Post, несколько австралийских изданий), Лорд Ротермир (The Daily Mail, Mail on Sunday, Metro и the i) и братья Барклай (The Telegraph и The Spectator). Это люди, задающие краткосрочную траекторию британской политики. Все они поддержали Джонсона, когда он выдвигался на лидера Тори, поддержали его на всеобщих выборах 2019 года, и защищали во время громких политических скандалов, которые преследовали его премьерство. Эти газетные магнаты всё ещё стоят за премьер-министром сегодня. Пока это так, Джонсон может надеяться выжить".