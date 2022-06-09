Питер Оборн: тори не уволили Джонсона по финансовым соображениям

Начало текущей недели заставило британцев поволноваться: они едва не лишились правительства из-за того, что количество политических ошибок и неоднозначных решений премьер-министра Бориса Джонсона переполнило чашу терпения его же собственных однопартийцев.

Причём, настолько, что фракция Тори в парламенте вынесла на голосование вотум доверия своему "предводителю". Но всё обошлось. Как говорится, пошумели и разошлись. Видимо, решили, что ситуация в стране настолько сложная, что даже хромую лошадь на переправе менять не стоит. А может быть, что-то или кто-то повлиял на решение политиков?

Как бы там ни было, Борис Джонсон остался на Даунинг-стрит и, вдохновлённый оказанным доверием, намерен продолжать свою политику. По мнению британского журналиста Питера Оборна, впереди его страну ждут "в лучшем случае — паралич, в худшем — хаос".

Кто или что помешало тори "уйти" Джонсона

Бывший главный обозреватель The Daily Telegraph Питер Оборн хорошо знаком с политическим закулисьем Великобритании. И, по его мнению, благоприятный для Джонсона исход голосования однопартийцев — заслуга "могущественных союзников премьер-министра".

"Первая половина коалиции союзников Джонсона — крупные бизнесмены — владельцы газет, — утверждает Оборн. — Среди них особенно влиятельные — Руперт Мердок (Times, The Sunday Times, The Sun, Fox News, the Wall Street Journal, the New York Post, несколько австралийских изданий), Лорд Ротермир (The Daily Mail, Mail on Sunday, Metro и the i) и братья Барклай (The Telegraph и The Spectator). Это люди, задающие краткосрочную траекторию британской политики. Все они поддержали Джонсона, когда он выдвигался на лидера Тори, поддержали его на всеобщих выборах 2019 года, и защищали во время громких политических скандалов, которые преследовали его премьерство. Эти газетные магнаты всё ещё стоят за премьер-министром сегодня. Пока это так, Джонсон может надеяться выжить".

Безоговорочная поддержка

Но, помимо медиамагнатов, есть и ещё одна, не менее влиятельная "коалиция", поддерживающая Джонсона, утверждает британский писатель. И проявила она себя, по его словам, буквально накануне голосования по вотуму доверия. Это "миллиардеры-доноры Тори, которые финансировали Brexit и теперь, фактически, владеют Консервативной партией Джонсона".

Вывод Оборна подтверждает открытое письмо, опубликованное The Sun. Оно подписано некоторыми из самых богатых людей Великобритании, включая "миллиардера JCB лорда Бэмфорда, магната недвижимости сэра Тони Галлахера и основателя Carphone Warehouse Дэвида Росса”.

В этом письме говорится, что Джонсон пользуется "непоколебимой поддержкой” людей, его подписавших.

"Авторы письма, похоже, не чувствовали необходимости произносить вслух невысказанную угрозу, что они удержат средства от любого лидера тори, который осмелится вытеснить Джонсона", — комментирует публикацию Оборн.

Вот так, просто и в лоб: не оставите Джонсона в покое — денег партии больше не дадим.

Кстати, как рассказала в эфире национального телеканала госсекретарь по культуре, СМИ и спорту Надин Доррис, "за последнее время эти спонсоры пожертвовали Консервативной партии 80 миллионов фунтов стерлингов".

В общем, получается, что демократия демократией, а политикой Британии целиком и полностью рулит фунт стерлингов.

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