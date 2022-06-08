Создание союзной армии и вывоз украинского зерна обсудили главы ФРГ и Литвы

Канцлер Германии Олаф Шольц примерил на себя роль защитника (или опекуна?) стран ЕС, которые больше всего боятся "агрессии России", — Прибалтики. И, чтобы продемонстрировать это, немецкий политик побывал с рабочим визитом в Литве, где пообщался с президентом Гитанасом Науседой.

Как сообщила пресс-служба канцлера ФРГ, они обсудили проблемы усиления обороноспособности стран Балтии, возможность создания новой союзной армии и отмену санкций против Белоруссии.

"Щит НАТО"

По словам литовского президента, усиление присутствия иностранных, в том числе, немецких военных в регионе — гарант безопасности НАТО в целом. И Шольц, в свою очередь, подтвердил готовность Германии предоставить Латвии союзные войска для защиты границ:

"ФРГ пришлёт войска для усиления воздушной и морской обороны. Это будет вклад Германии в укрепление восточного фланга НАТО", — заявил канцлер ФРГ.

Санкции против Белоруссии

Вторым вопросом встречи (а, может, и первым, если оценивать по важности для Германии) были санкции против Минска. Не секрет, что Германия очень хочет вывезти с территории Украины остающиеся там запасы зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Проще всего это сделать через территорию Белоруссии. Но мешают введённые против неё ограничения.

Судя по всему, договориться Шольцу и Науседе не удалось. Наверное, Литва оказалась не готова "поступиться принципами" ради спасения от голода кого бы то ни было. Даже тех, чьей защиты она ищет.

Во всяком случае, на совместной пресс-конференции они заявили, что "не готовы отказаться от санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко".

"Прорваться и забрать"

Литовский президент, будучи, похоже, не в силах отойти от военной риторики, предложил "создать союз и с помощью военных кораблей разблокировать Одесский порт". По его словам, сделать это "возможно", если "западные корабли будут сопровождать сухогрузы и охранять от нападений".

Чьи корабли будут выполнять роль вооружённого конвоя, и кто выступит в роли пирата, нападающего на караван с зерном, господин Науседа не уточнил.

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