Греция предупреждает: терпение из-за Турции на пределе

В Греции заявили, что скоро достигнут "предела сдержанности и терпения" после периода "интенсивных турецких провокаций". Речь, в том числе, идёт об облëтах истребителями ВВС Турции греческих островов.

"Мы сделаем всë возможное, чтобы защитить наши суверенные права. Мы приближаемся к нашим пределам сдержанности и терпения (по отношению к Турции)", — заявил в минувший понедельник министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

Он выразил разочарование тем, как ведёт себя союзник по НАТО. По словам Панайотопулоса, в Греции "чувствуют себя странно".

"Турция угрожает нам войной, если мы решим воспользоваться одним из наших законных прав в соответствии с международным правом, чтобы расширить наши территориальные воды за пределы шести морских миль" (то есть, 11 километров).

Греческий министр заявил, что в Афинах отказываются считать "союзником" государство, которое ежедневно совершает более 40 нарушений греческого воздушного пространства, сообщает EurAsia Daily.

Никос Панайотопулос назвал абсурдной ситуацию, при которой турецкие самолёты не только вторгаются в воздушное пространство страны, но и совершают облёты населённых пунктов, причём, иногда в ночное время.

Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году, но отношения между двумя странами на протяжении десятилетий остаются довольно напряжёнными. В первую очередь, из-за споров о принадлежности некоторых островов в Эгейском море. Хотя, и не только — можно ещё вспомнить о проблеме разделения Кипра, споров из-за разведки запасов нефти и газа в Восточном Средиземноморье и других вопросах. В предыдущие годы дела иногда даже доходили до стычек между ВВС и ВМС двух стран.

В январе 2021 года Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне, дабы попытаться снизить напряжённость в отношениях. Однако, в мае этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Произошло это после того, как греческий премьер раскритиковал Турцию по время визита в США.

А во вторник греческий премьер предложил турецким властям вместе работать над проблемой вывоза зерна из Украины и остановить ухудшение двусторонних отношений.

"Единственный способ вывезти заблокированное на Украине зерно — по морю. Как Турция, так и Греция могут сыграть в этом роль", — заявил Мицотакис.

Прозвучало это заявление после того, как появилась информация, что турки собираются покупать зерно на Украине с 25-процентной скидкой. Анкара сейчас предпринимает активные усилия, чтобы играть ведущую роль в организации вывоза зерна из Украины.

Но не совсем понятно, каким образом призывы "не допустить ухудшения отношений, а лучше заняться совместным вывозом украинского зерна", стыкуются с предупреждениями о том, что "терпение Греции скоро достигнет своего предела". Похоже, в Афинах противоречия в том не видят.

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