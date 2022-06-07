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Автор Ирина Гусакова

VT о найденных документах Майхшака: "НАТО уже давно находится на территории Украины"

Мир

В последнее время раскрывается все больше и больше секретов киевского режима. В Северодонецке нашли документы действующего польского полковника Дариуша Майхшака. О находке в своём ТГ-канале сообщил военный корреспондент "Вестей" Николай Долгачёв. Как считает автор и редактор Veterans Today Джим Дин, эти документы можно считать первым свидетельством участия польских военнослужащих, то есть НАТО, в боевых действиях против России.

"Эта новость неудивительна, поскольку НАТО уже давно находится на территории Украины, ведет там против этнических русских необъявленную войну, которая началась еще до переворота на Майдане и никогда не прекращалась. Корпоративные СМИ приложили руку к тому, чтобы скрыть это, включая массовое освещение войны на Украине, не принимая во внимание причастность НАТО к перевороту на Майдане и фальшивые Минские соглашения. Невероятно, но была вычеркнута из общей картины восьмилетняя война, которую Киев и НАТО вели по периметру Донбасса за то, что те посмели не подчиниться олигархам и неонацистам", — пишет колумнист.

Противостояние НАТО и России
 

Джим Дин отметил, что сообщение о найденных документах не фигурирует в СМИ, что является признанием того, что виновные стороны не хотят предстать перед судом общественности, предпочитая делать все тайно.

"Откровенно говоря, это можно было бы рассматривать как нападение на нашу демократию задолго до головорезов Трампа, которое продолжается и сегодня, параллельно с целью республиканцев победить в 2024 году "так или иначе". НАТО хочет переместить свою линию фронта к западной границе России, зная, что это вызовет ответный шаг, поскольку Москва будет вынуждена реагировать. Если бы кто-то сказал мне два десятилетия назад, что однажды мы обнаружим, что правительство США и разведка тесно сотрудничают с неонацистами и обучают их для проведения военных действий против России, то я бы счел это фантазией", — пишет Джим Дин.

Он отмечает, что при этом в США, несмотря на экономические потрясения, не наблюдается роста антивоенного движения. Ведь должно же проявиться какое-то сопротивление этому безумию, иначе мы все заплатим за надвигающуюся катастрофу, сетует он.

Секретные документы

Напомним, что 6 мая российские военнослужащие обнаружили в Северодонецке на оставленных ВСУ воинских позициях документы на автомобиль KIA Sorento Дариуша Майхшака. Это является свидетельством, что офицер НАТО дислоцировался в Северодонецке и теперь может скрываться на химзаводе "Азот".

Полковник является проректором по военным вопросам Академии военного искусства ASzWoj в Польше. Он изучал современные угрозы и антикризисное управление, в основном в ЕС и в Польше. До сих пор неясно, был ли убит полковник Дариуш, находится ли он до сих пор в Северодонецке или покинул Украину. Но одно неоспоримо — польские военнослужащие участвовали в боевых действиях против России, резюмирует колумнист.

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