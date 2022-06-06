Politico: Байден вскипел, положение хуже, чем у Трампа

В администрации президента США Джо Байдена падает моральный дух. Всё из-за того, что сотрудники сомневаются в его способности справиться с целым каскадом проблем, обрушившихся на страну.

Белый дом оказался беспомощным в своих усилиях по борьбе с обрушивающимися на него кризисами. На фоне растущих опасений, что текущий курс администрации Джо Байдена будет продолжаться и вместо решения проблем приведёт лишь к их усугублению, резко падает моральный дух сотрудников и увеличивается текучесть кадров. Рупор Демократической партии США издание Politico называет проблемы, с которыми Белый дом не в силах справиться:

растущая глобальная инфляция;

рост цен на топливо;

спецоперация РФ на Украине;

потенциальное возвращение пандемии COVID-19;

неспособность конгресса принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия даже на фоне продолжающихся в стране массовых расстрелов.

"Эти вызовы угрожают сокрушить администрацию, а окно возможностей для политического реванша закрывается", — отмечает издание.

Неча на зеркало пенять…

Президент Джо Байден выражает растущее раздражение своими падающими рейтингами. Уже сейчас большинство американцев оценивают его деятельность хуже, чем работу Дональда Трампа на посту президента США. И это притом, что сам Байден публично называл Трампа "худшим президентом в истории США и экзистенциальной угрозой американской демократии".

Ссылаясь на источники в ближайшем окружении действующего американского лидера, издание утверждает, что кулуарно Джо Байден высказывается на эту тему "ещё более солёным языком".

Байден в очередной раз "вспыхнул" из-за того, что ему не понравилось, как американские телеканалы освещают ситуацию с острым дефицитом детского питания. Он пожаловался, что показанные в новостях молодые матери, плачущие в страхе, что они не могут накормить своих детей — это "душераздирающе". По словам источника издания, Байден не хочет, чтобы в новостях говорили о том, что он слишком медленно решает эту проблему.

Вопреки рекомендациям своих помощников Байден публично заявил, что информация о нехватке детского питания стала известна ему только сейчас. Однако на этой же встрече представители компании-производителя рассказали, что предупреждали об этом уже несколько месяцев назад, когда закрылось крупное производство. Этот момент заставил Байдена выглядеть "оторванным", пишет издание. Впрочем, уже далеко не в первый раз.

Также 79-летний президент жаловался, что недостаточно взаимодействует со своими избирателями, а именно — людьми рабочего класса, с которыми он тесно идентифицирует себя, сообщает Politico.

Первая леди США Джилл Байден и сестра президента Валери Байден Оуэнс рассказали, что "сотрудники Западного крыла (в Западном крыле Белого дома расположены Овальный кабинет и помещения журналистского корпуса. — Прим. ред.) управляют Байденом, не позволяя ему показать больше своей подлинной, хотя и склонной к ошибкам личности". Белый дом в ответ на эти обвинения указал на проблемы безопасности и COVID-19 как причины ограничения поездок президента.

"Многие вещи вышли из-под его контроля, и мы разочарованы. Все демократы — не только Белый дом — должны работать лучше, напоминая американцам о том, как ужасно было бы, если бы республиканцы взяли контроль", — сказала Эдриенн Элрод, бывшая старшим помощником Байдена в переходной команде.

Говорить — не мешки ворочать

Однако, все шаги, предпринимаемые Белым домом, — это "хождение вокруг, да около". Как бы Байден ни подталкивал конгресс к ужесточению контроля за оборотом оружия, он понимает, что решение конгресса оставит большинство его сторонников недовольными. Кроме того, на предстоящих осенью выборах избирателей, скорее всего, больше будет волновать продолжающаяся инфляция и рост цен на топливо, чем ситуация на Украине.

Что же предлагает Белый дом? Продолжать демонизировать Республиканскую партию, напоминая американцам, как было ужасно при Трампе и рассказывая о достижениях администрации Байдена (о последнем, кстати, и нам было бы интересно узнать. — Прим. ред.).

"Байден понимает, как трудно быть лидером, когда всё разваливается. Он не может просто быть главным плакальщиком, он не может просто играть в защиту. Он должен быть в нападении и убедить американцев, что, несмотря на проблемы, впереди лучшие дни", — заявил Дуглас Бринкли, президентский историк в Университете Райса.

Что ж, как говорят в России, языком трепать — не мешки ворочать.

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