В администрации президента США Джо Байдена падает моральный дух. Всё из-за того, что сотрудники сомневаются в его способности справиться с целым каскадом проблем, обрушившихся на страну.
Белый дом оказался беспомощным в своих усилиях по борьбе с обрушивающимися на него кризисами. На фоне растущих опасений, что текущий курс администрации Джо Байдена будет продолжаться и вместо решения проблем приведёт лишь к их усугублению, резко падает моральный дух сотрудников и увеличивается текучесть кадров. Рупор Демократической партии США издание Politico называет проблемы, с которыми Белый дом не в силах справиться:
"Эти вызовы угрожают сокрушить администрацию, а окно возможностей для политического реванша закрывается", — отмечает издание.
Президент Джо Байден выражает растущее раздражение своими падающими рейтингами. Уже сейчас большинство американцев оценивают его деятельность хуже, чем работу Дональда Трампа на посту президента США. И это притом, что сам Байден публично называл Трампа "худшим президентом в истории США и экзистенциальной угрозой американской демократии".
Ссылаясь на источники в ближайшем окружении действующего американского лидера, издание утверждает, что кулуарно Джо Байден высказывается на эту тему "ещё более солёным языком".
Байден в очередной раз "вспыхнул" из-за того, что ему не понравилось, как американские телеканалы освещают ситуацию с острым дефицитом детского питания. Он пожаловался, что показанные в новостях молодые матери, плачущие в страхе, что они не могут накормить своих детей — это "душераздирающе". По словам источника издания, Байден не хочет, чтобы в новостях говорили о том, что он слишком медленно решает эту проблему.
Вопреки рекомендациям своих помощников Байден публично заявил, что информация о нехватке детского питания стала известна ему только сейчас. Однако на этой же встрече представители компании-производителя рассказали, что предупреждали об этом уже несколько месяцев назад, когда закрылось крупное производство. Этот момент заставил Байдена выглядеть "оторванным", пишет издание. Впрочем, уже далеко не в первый раз.
Также 79-летний президент жаловался, что недостаточно взаимодействует со своими избирателями, а именно — людьми рабочего класса, с которыми он тесно идентифицирует себя, сообщает Politico.
Первая леди США Джилл Байден и сестра президента Валери Байден Оуэнс рассказали, что "сотрудники Западного крыла (в Западном крыле Белого дома расположены Овальный кабинет и помещения журналистского корпуса. — Прим. ред.) управляют Байденом, не позволяя ему показать больше своей подлинной, хотя и склонной к ошибкам личности". Белый дом в ответ на эти обвинения указал на проблемы безопасности и COVID-19 как причины ограничения поездок президента.
"Многие вещи вышли из-под его контроля, и мы разочарованы. Все демократы — не только Белый дом — должны работать лучше, напоминая американцам о том, как ужасно было бы, если бы республиканцы взяли контроль", — сказала Эдриенн Элрод, бывшая старшим помощником Байдена в переходной команде.
Однако, все шаги, предпринимаемые Белым домом, — это "хождение вокруг, да около". Как бы Байден ни подталкивал конгресс к ужесточению контроля за оборотом оружия, он понимает, что решение конгресса оставит большинство его сторонников недовольными. Кроме того, на предстоящих осенью выборах избирателей, скорее всего, больше будет волновать продолжающаяся инфляция и рост цен на топливо, чем ситуация на Украине.
Что же предлагает Белый дом? Продолжать демонизировать Республиканскую партию, напоминая американцам, как было ужасно при Трампе и рассказывая о достижениях администрации Байдена (о последнем, кстати, и нам было бы интересно узнать. — Прим. ред.).
"Байден понимает, как трудно быть лидером, когда всё разваливается. Он не может просто быть главным плакальщиком, он не может просто играть в защиту. Он должен быть в нападении и убедить американцев, что, несмотря на проблемы, впереди лучшие дни", — заявил Дуглас Бринкли, президентский историк в Университете Райса.
Что ж, как говорят в России, языком трепать — не мешки ворочать.
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