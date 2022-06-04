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Автор Ольга Лебедева

Мешающие США страны Евросоюза рискуют получить санкции от своих же

Мир

Конгрессмен США Раджа Кришнамурти призвал администрацию Байдена рассмотреть вопрос о введении санкций против Венгрии из-за ее нежелания одобрить запрет Евросоюза на российскую нефть.

Мешающие США страны Евросоюза рискуют получить санкции от своих же

Как сообщают американские СМИ, Кришнамурти направил госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором призвал его принять меры для обеспечения одобрения ЕС шестого пакета санкций в отношении России, включающего частичное эмбарго на российскую нефть.

Одной из таких мер, по мнению конгрессмена, должно стать наказание для Венгрии, премьер-министр которой, Виктор Орбан, ранее "угрожал" наложить вето на этот пакет. Кришнамурти посоветовал Белому дому "рассмотреть все инструменты, включая санкции, чтобы обеспечить окончательное соглашение с Венгрией о запрете российской нефти”.

"Соединенные Штаты должны продемонстрировать единство с нашими партнерами по ЕС и использовать все доступные инструменты для поддержки предлагаемого ЕС нефтяного эмбарго”, — сказал он.

Кришнамурти даже уточнил, какие санкции он хотел бы видеть в отношении Будапешта:

"Администрация Байдена должна рассмотреть вопрос о введении санкций против компаний в Венгрии, которые продолжают вести бизнес с российскими экспортерами нефти, если премьер-министр Орбан продолжит срывать переговоры с ЕС.”

ЕС предпочёл с Венгрией договориться путем обещаний…

На этой неделе советник венгерского премьера премьер-министра Балаш Орбан сообщил, что Будапешт получил гарантии от Брюсселя, согласно которым, если "что-то случится с трубопроводом "Дружба", по которому страна, не имеющая выхода к морю, получает около 60% своей нефти из России, любой дефицит будет восполнен.

Напомню, ранее надавить на несговорчивую в вопросе санкций против российской нефти Венгрию пыталась Украина. Советник министра энергетики Незалежной Лана Зеркаль, прозрачно намекнула, что у Киева есть способ "наказать" Будапешт за нежелание "наказать Россию":

"У Украины есть замечательный рычаг давления в руках — это нефтепровод "Дружба". Будет очень уместно, если что-то случится с ним, ведь по нему страна, не имеющая выхода к морю, получает около 60% своей нефти".

… и договорился

В общем, руководству ЕС удалось договориться с Венгрией. Шестой раунд санкций получил окончательное одобрение в пятницу. Он включает в себя частичный запрет на российскую нефть, отключение Сбербанка от системы финансовых сообщений SWIFT, запрет еще трех российских вещателей в страна Евросоюза и введение дополнительных индивидуальных санкций в отношении российских граждан.

Орбан, комментируя эту новость, сказал:

"Венгерские семьи могут спать спокойно.”

 

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Венгрия любит Россию за энергию
Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия евросоюз
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