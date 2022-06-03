США требуют от Европы поддержки в противостоянии с Китаем

США решили, в очередной раз, продемонстрировать свою решимость "разобраться" с Китаем. И, не мудрствуя лукаво, призвали на помощь Европу.

По словам замгоссекретаря Венди Шерман, страны ЕС "должны" помочь Вашингтону в борьбе с Пекином:

"Ещё до того, как президент Си Цзиньпин и президент Владимир Путин объявили о своём партнерстве "без границ" в феврале, КНР бросила вызов безопасности Европы, экономике Европы и европейским ценностям", — сказала Шерман в видеоинтервью европейским журналистам (цитата South China Morning Post)

Заместитель госсекретаря США объяснила желание вовлечь страны Европы в ещё один конфликт, создаваемый по прихоти американской администрации, тем, что "хотя Пекин может быть за тысячи миль… действия КНР имеют не меньшее значение для будущего Европы". Уточнить, что означает сей витиеватый пассаж, госпожа Шерман не посчитала нужным. Зато подчеркнула, что власти Евросоюза, в принципе, готовы присоединиться к противостоянию Вашингтона с Пекином, сообщив, что США прямо сейчас "согласовывают с Евросоюзом совместные подходы".

При этом политик указала, что Соединённые Штаты "не стремятся ни к конфликту с Китаем, ни к отделению своей экономики от КНР":

"Мы не хотим новой холодной войны, но мы не можем полагаться на то, что Пекин изменит своё поведение", — подчеркнула она, имея ввиду споры вокруг Южно-Китайского моря, Тайваня и торговли.

Ну и, конечно, — как же без "убойных" аргументов — Шерман отметила, что Вашингтон пристально следит за сотрудничеством КНР и РФ:

"Откровенно говоря, я думаю, что Россия и Путин будут изгоями в течение очень долгого времени, и я не уверена, что КНР от этого выиграет", — заключила она.

Комментарии Шерман стали своеобразным "раскрытием темы", обозначенной днями ранее её шефом, Энтони Блинкеном, заявившим, что Вашингтон ведет активную конкуренцию с Пекином за сохранение нынешнего мирового порядка, и что администрация Байдена считает необходимым "оказать давление на Китай, чтобы он играл по правилам". Естественно, по американским правилам.

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