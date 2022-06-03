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Автор Ольга Лебедева

ООН подтвердила: Турция — больше не Турция

Мир

Официальная Анкара обратилась в ООН с просьбой изменить название своей страны и впредь именовать её не "Турция", а по-турецки — "Türkiye". Объяснение неожиданного желания простое: турецкие чиновники уверены, что "это изменение улучшит положение страны на мировой арене".

 

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу опубликовал фотографию, на которой он подписывает письмо с просьбой к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу официально использовать имя " Türkiye" ("Тюркие").

"Инициатива, возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвана "повысить ценность бренда нашей страны”, — заявил Чавушоглу.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик подтвердил агентству Anadolu, что письмо было зарегистрировано в организации. Он добавил, что изменение названия вступило в силу немедленно.

Зачем?

Анкара начала кампанию по продвижению нового названия за рубежом в декабре 2021 года под лозунгом "Не "Турция", а "Тюркие'”, сообщает Hurriyet Daily News.

Случилось это после того, как турецкая общественная телекомпания TRT World пожаловалась, что Кембриджский словарь определяет слово "турция” как "что-то, что плохо работает” или "глупый человек".

В прошлом году офис Эрдогана опубликовал заявление, в котором говорится:

"Название Türkiye представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации наилучшим образом”.

Прецеденты

В 2018 году Королевство Свазиленд, небольшая страна на юге Африки, изменило свое название на "Эсватини". Король Мсвати III объяснил этот шаг тем, что африканские страны возвращаются "к своим древним именам до того, как они были колонизированы".

В 2019 году страна, условно известная в ООН как бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), официально стала Северной Македонией. Это решение положило конец многолетнему спору с соседней Грецией.

Демократическая республика Конго, пока была колонией Бельгии, называлась просто "Конго". Спустя 10 лет после обретения независимости была по решению тогдашнего правителя Мобуту Сесе Секо переименована в Заир. А когда Секо свергли (в 1997 году), название страны снова поменяли.

Нидерланды официально отказались от названия "Голландия".

Иран стал Ираном чуть больше века назад. До этого он был известен как Персия.

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Эрдоган "переименовал" Турцию
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция мевлют чавушоглу
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