Сергей Рябков: США находятся на пути столкновения с Россией

Поставки Вашингтоном на Украину тяжелого вооружения увеличивают риск прямой конфронтации между США и Россией, независимо от уверений американской стороны в том, что они этого не хотят.

Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал новость о том, что США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Напомню, Вашингтон настаивает на том, что поставляемые Киеву ракетные системы "не смогут поражать цели за пределами украинской территории", т. е. непригодны (непонятно, правда, почему) для того, чтобы атаковать Россию. По мнению Белого дома, этих заверений достаточно, чтобы в Москве поверили: США "по-прежнему" не хотят становиться стороной конфликта.

"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию изнутри Украины, и президент Джо Байден очень ясно дал это понять, — сказала представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. — Мы не собираемся становиться стороной войны”.

В Москве с этим категорически не согласны

Рябков не согласился с заявлением американской политледи, поскольку, по его мнению, США, начав поставлять на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS, делают конфликт более опасным.

"Любые поставки оружия, из-за которых продолжается эскалация, увеличивают риск такого развития событий, при котором усиливается возможность прямого противостояния России и США”, — сказал Рябков (цитата РИА Новости).

Дипломат добавил, что США годами не делали ничего, чтобы предотвратить эскалацию напряженности отношений с Россией из-за Украины и это помешало последним попыткам Москвы договориться о юридически обязывающем соглашении, которое решило бы российские опасения по поводу расширения НАТО в Европе.

"После того, как в феврале начались открытые боевые действия, остатки здорового отношения к ситуации были разрушены", — сказал Рябков, подчеркнув: "Вашингтон продолжает свой курс на то, что мы много раз характеризовали, как намерение вести войну до последнего украинца, чтобы нанести — как они сами говорят — стратегическое поражение России. Это беспрецедентно. Это опасно”.

По словам российского дипломата, последнее наращивание поставок оружия на Украину принципиально не меняет ситуацию, а только повышает риски.

"Ничего страшного"

Военный эксперт Константин Сивков считает, что поставки HIMARS на ход российской спецоперации никак не повлияют.

По его словам, ничего принципиально нового или сверхмощного от США Украина не получит.

Реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия, вокруг которых поднялось столько шума, — Киев даже "показательной истерикой" угрожал, если вдруг РСЗО её не дадут — "сопоставимы с системами, уже имеющимися на вооружении ВСУ":

"Например, у них есть советские реактивные системы залпового огня "Ураган". Их характеристики сопоставимы с HIMARS. А ещё у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, "Смерч", — напомнил Сивков. — А у России есть оружие для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО" (цитата Взгляд. ру).

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