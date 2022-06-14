Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

В батальоне "Азов"* подавляющее большинство — русские, евреи и греки

Мир » Бывший СССР » Украина

Правда ли, что "азовцы"* считают людьми только жителей Западной Украины, но не жителей Юго-Востока; почему так много нацистов из русскоязычных городов Украины и зачем Ахметов создал базу неонацистов именно в Мариуполе, рассказала главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

В батальоне "Азов"* подавляющее большинство — русские, евреи и греки

— Лариса, в Херсоне и Мариуполе украинские военные применяли израильскую технологию: использовали мирное население как живой щит при обороне в городских условиях. Они тех, кто живет на востоке Украины, не считают своими, а если им придётся оборонять Западную Украину, там они будут поаккуратнее?

— Конечно, Украина очень разная и неоднородная. Но, если вы возьмёте состав батальонов "Азов"*, "Донбасс"* и "Торнадо"*, подавляющее большинство — это не западноукраинцы, это:

  • Днепропетровск,
  • Харьков,
  • Мариуполь,
  • Донецк.

Просто люди, которые проникаются националистической идеологией, уже не считают своими соотечественниками тех людей, которые этой идеологии не придерживаются.

— Но откуда они знают, придерживаются ли такой идеологии жители конкретного микрорайона?

— У меня много знакомых и родственников в Мариуполе. Я сама оттуда. Я никогда не слышала там украинской речи. А "Азов"* - это украинские нацисты. Неважно, откуда они. Нацисты никогда не будут относиться к русским, как к своим, независимо от того, что сами носят русские фамилии. Для нацистов мирное население — это не соотечественники, а враги. И они себя вели, как оккупанты. У них и семьи, и жены такие же. Например, женщины, которые к папе римскому обращались, говорят: "Самые хорошие русские — это мёртвые русские".

Сделать базу в Мариуполе — это инициатива олигарха Ахметова.

Ахметов после создания ДНР и ЛНР понял, что, если русский город Мариуполь будет рядом с ДНР, то всегда есть угроза, что люди присоединятся к ДНР. Именно поэтому он туда завёл "Азов"* и спонсировал его. Посмотрите, как "Азов"* был одет, экипирован, какое у него было оружие, тепловизоры, снайперские винтовки. Это всё на средства Ахметова. Ахметов что, украинский националист? Нет, он решал свою задачу — задавить сопротивление.

Поэтому идеология "Азова"* - это идеология украинского радикального национализма. Его носителями были греки, евреи, русские. Там половина фамилий русских.

Ахметов вообще украинского языка не знает, он из Донбасса, а сейчас русофоб отъявленный. В феврале этого года он выступал перед рабочими "Азовстали": "Мы развернём производство, сохраним завод, город", вдохновляя людей, чтобы они не уезжали из Мариуполя, а оставались его защищать.

Олигархи отстаивают свой капитал, и для них Россия — это враг № 1. Они сделали Зеленского таким же русофобом, как и Порошенко. Зеленский не потому президент, что он русофоб, а потому русофоб, что он президент.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы лариса шеслер
Новости
Аксёнов о планах Зеленского по освобождённым регионам: геноцид продолжится
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода
Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа
Популярное
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.

Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Мир. Новости мира
Байден выдал новую версию о росте цен на бензин в США: Путин уже не виноват
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Силовые структуры
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Последние материалы
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
США и ЕС наперебой обвиняют Россию в воровстве украинского зерна
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода
Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников