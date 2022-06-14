В батальоне "Азов"* подавляющее большинство — русские, евреи и греки

Правда ли, что "азовцы"* считают людьми только жителей Западной Украины, но не жителей Юго-Востока; почему так много нацистов из русскоязычных городов Украины и зачем Ахметов создал базу неонацистов именно в Мариуполе, рассказала главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Лариса, в Херсоне и Мариуполе украинские военные применяли израильскую технологию: использовали мирное население как живой щит при обороне в городских условиях. Они тех, кто живет на востоке Украины, не считают своими, а если им придётся оборонять Западную Украину, там они будут поаккуратнее?

— Конечно, Украина очень разная и неоднородная. Но, если вы возьмёте состав батальонов "Азов"*, "Донбасс"* и "Торнадо"*, подавляющее большинство — это не западноукраинцы, это:

Днепропетровск,

Харьков,

Мариуполь,

Донецк.

Просто люди, которые проникаются националистической идеологией, уже не считают своими соотечественниками тех людей, которые этой идеологии не придерживаются.

— Но откуда они знают, придерживаются ли такой идеологии жители конкретного микрорайона?

— У меня много знакомых и родственников в Мариуполе. Я сама оттуда. Я никогда не слышала там украинской речи. А "Азов"* - это украинские нацисты. Неважно, откуда они. Нацисты никогда не будут относиться к русским, как к своим, независимо от того, что сами носят русские фамилии. Для нацистов мирное население — это не соотечественники, а враги. И они себя вели, как оккупанты. У них и семьи, и жены такие же. Например, женщины, которые к папе римскому обращались, говорят: "Самые хорошие русские — это мёртвые русские".

Сделать базу в Мариуполе — это инициатива олигарха Ахметова.

Ахметов после создания ДНР и ЛНР понял, что, если русский город Мариуполь будет рядом с ДНР, то всегда есть угроза, что люди присоединятся к ДНР. Именно поэтому он туда завёл "Азов"* и спонсировал его. Посмотрите, как "Азов"* был одет, экипирован, какое у него было оружие, тепловизоры, снайперские винтовки. Это всё на средства Ахметова. Ахметов что, украинский националист? Нет, он решал свою задачу — задавить сопротивление.

Поэтому идеология "Азова"* - это идеология украинского радикального национализма. Его носителями были греки, евреи, русские. Там половина фамилий русских.

Ахметов вообще украинского языка не знает, он из Донбасса, а сейчас русофоб отъявленный. В феврале этого года он выступал перед рабочими "Азовстали": "Мы развернём производство, сохраним завод, город", вдохновляя людей, чтобы они не уезжали из Мариуполя, а оставались его защищать.

Олигархи отстаивают свой капитал, и для них Россия — это враг № 1. Они сделали Зеленского таким же русофобом, как и Порошенко. Зеленский не потому президент, что он русофоб, а потому русофоб, что он президент.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ