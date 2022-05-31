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Автор Ольга Лебедева

Арестович пригрозил США "истерикой", чтобы продолжить информационную войну

Мир

Советник Офиса украинского президента Алексей Арестович выставил Киев в образе истеричного субъекта, который шантажирует окружающих нестабильностью своей психики. То есть, по сути дела, сказал чистую правду.

Арестович пригрозил США "истерикой", чтобы продолжить информационную войну

Откровенное предупреждение он озвучил в беседе с украинскими журналистами, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Штаты не дадут Украине реактивные системы залпового огня, которые могут быть использованы для ударов по территориям России. Арестович пообещал, что в таком случае Незалежная устроит "образцово-показательную истерику":

"Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и когда мы поймём, поставляют их или нет… Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — сказал он.

В том, что показательно истерить украинские политики умеют хорошо, никто и не сомневается. Достаточно вспомнить заявления, звучавшие из Киева после того, как США отказались закрывать небо над Незалежной. Тогда, напомню, стройным хором, в котором солировал лично Владимир Зеленский, мир пугали авариями и диверсиями на ядерных объектах Украины.

Что за истерика может быть в этот раз?

И как вообще такую угрозу шантажа следует понимать и расценивать? В первую очередь, конечно, нам. Но и Вашингтону — тоже.

Крымский политэксперт Владимир Джаралла в интервью Pravda.Ru назвал заявление (или предупреждение?) Арестовича "весьма циничным подходом украинской стороны к сложившейся практике":

"Они уже знают о том, что им во всех СМИ предоставляется первое место, что каждое их слово цитируется при каждом удобном случае. Более того, такие персонажи, как, например, посол Украины в Германии допускают личное оскорбление правящего канцлера в нарушение всех дипломатических норм, и им это сходит с рук, — пояснил Джаралла. — Исходя из этого, господин Арестович цинично заявил о том, что "истерику" устроит, если теперь у них этих ракетных систем не будет".

Впрочем, по словам эксперта, данное заявление, скорее всего имело ещё одну цель, ведь когда оно прозвучало, уже было известно, что эти системы Штаты Украине всё же дадут:

"Теперь Киев разыгрывает в инфопространстве другой спектакль. Его смысл в том, что именно благодаря "угрозам" великим Соединенным Штатам, те испугались и всё, что требовалось, предоставили. Вот, мол, какие мы значительные. Это лишнее подтверждение того, что вся украинская действительность существует исключительно в информационной реальности и активно использует этот ресурс".

— США будут как-то реагировать на такие истерики?

— Нет, не будут. Достаточно обратить внимание на забавную деталь: президент Байден заявил о том, что ракетные системы залпового огня будут предоставлены без дальнобойных пакетов ракет, но даже то, что пришлют, вполне позволит ВСУ обстреливать непосредственно российскую территорию.

Более того, начавшееся усиление артиллерийских дуэлей на линии противостояния показывает, что эти вооружения уже поступают со стороны Европы. И первыми жертвами их становятся именно мирные граждане. Но на это западные страны предпочитают закрывать глаза.

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Такое на Украине не покажут! Правдивый анализ фигуры Зеленского
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша армия оружие украина джо байден владимир джаралла
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