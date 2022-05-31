Шольц заявил, что немецкая армия станет самой большой в Европе

Критика настолько допекла Олафа Шольца, что канцлер заявил о намерении Германии инвестировать в свои вооруженные силы 100 миллиардов евро.

30 мая принято решение о создании специального фонда для бундесвера. Что это означает на практике?

Прежде всего, отказ от многолетней политики сокращения вооруженных сил и массового перевооружения.

"Германия скоро будет иметь самую большую армию в Европе согласно договору в рамках НАТО", — сказал Шольц репортерам газет "Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft", а также "Stuttgarter Zeitung" и "Stuttgarter Nachrichten".

Далее бундесканцлер отметил, что это "значительно усилило бы" безопасность Германии и её союзников по Североатлантическому пакту.

Также Шольц удивился критике со стороны Польши касательно согласованной замены польских поставок на Украину немецкими. Далее он подчеркнул, что все союзники по НАТО знали, "что у бундесвера нет больших запасов машин, готовых к использованию". "Основной проблемой" является то, что бундесвер "структурно недофинансирован с 2010 года". Это "ограничило нашу обороноспособность", но теперь всё изменится при помощи специального фонда. Левые фракции в бундестаге заявили, что проголосуют против такого решения.

"Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвижения переговоров с Польшей так же серьезно, как мы это делаем с Чехией и Словакией. Мы уже поставили и будем поставлять ещё больше оружия", — отметил Шольц в интервью.

С правительством Чехии, которое "незамедлительно предоставит Украине танки Т-72", есть "чёткая договоренность о том, что мы им поставим и когда".

На конец июля достигнута договоренность о поставках зенитных самоходных установок "Гепард" (FlakPz Gepard). Кроме того, по словам канцлера, бундесвер уже приступил к обучению военнослужащих ВСУ на самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Из сообщений, поступающих в последнее время, вырисовывается картина подготовки коллективным Западом превентивного нападения на Россию. Война осуществлялась бы руками украинцев, но до сих пор ВСУ катастрофически не хватало самолётов и горюче-смазочных материалов. Американские самолёты F-15, F-16 и A-10 могли появиться не ранее 2023 -2024 гг. Тут правота на стороне Путина: если драка неизбежна, нужно бить первым.

Варшава косо поглядывает на Берлин

По информации немецкого издания Spiegel, переговоры между Германией и Польшей зашли в безысходный тупик. Неделю назад министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе конфиденциальных переговоров с политическими аналитиками вынужденно призналась, что у нее мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.

Правительство Германии бесит конфликт с Польшей, потому что последняя в НАТО считается первой, когда речь заходит о Незалежной. Не большинство, а почти все поставки западного оружия идут контрабандой именно через Польшу.

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