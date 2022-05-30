Иран наказал Грецию за пособничество США в краже своей нефти и показал пример России, как надо реагировать на односторонние санкции Запада.
История началась с конфискации нефти с российского танкера "Лана", которое ранее называлось "Пегас". 15 апреля оно следовало под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту и было остановлено греками у побережья острова Эвия, нефть с него затем была перелита на американский танкер.
Министерство финансов США наложило санкции на судно в феврале, то есть греки сделали усилие, чтобы судно опознать после переименования.
Американский аналитический центр United Against Nuclear Iran (UANI) заявил, что в течение 2021 года "Пегас" перевез чуть более 3 миллионов баррелей иранской нефти, из которых более 2,6 миллиона баррелей проследовали в Китай.
Как сказал Pravda.Ru президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин, односторонние санкции США не являются международными, такие санкции может принимать только ООН. Поэтому действия Греции по конфискации нефти и нефтяного танкера являются кражей и противоречат международным правилам.
"Это чистое пиратство и бандитизм. Здесь никаких оправданий быть не может. Санкции США какое юридическое отношение имеют для России и для Греции? Никакого. Это их внутренние забавы. Такого рода акт открывает чистую поддержку пиратства на море, на Средиземном море", — сказал юрист.
Это хорошо понимают в Иране. Иранская организация портов и мореплавания (PMO) 26 мая в своём адекватном ответе конфисковала два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за "морских нарушений". Речь идёт о танкерах Prudent Warrior и Delta Poseidon. Их экипажи были переведены в гостиницу, а нефть — также конфискована.
Анатолий Капустин оценил действия иранцев, как "вполне правомерные" в отношении неправомерных действий.
"Сговорились два государства — Греция и США, и начинают практиковать пиратство. В принципе, иранцы правы. До тех пор, пока спор не будет передан на какое-то разбирательство, иранцы так и будут действовать. И любое другое государство так бы действовало", — сказал юрист.
В заявлении, сделанном в субботу, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что спор его страны, на самом деле, ведется с третьей стороной (США), и что этот инцидент не должен мешать связям и взаимному уважению между Грецией и Ираном.
Однако, Агентство Tasnim предупредило, что ещё 17 танкеров под греческим флагом, которые в настоящее время находятся в Персидском заливе, могут быть задержаны властями Ирана в случае продолжения деструктивных действий со стороны Греции. Иран требует, чтобы захваченная нефть была возвращена.
Издание tovima.gr публикует диалог иранцев с экипажем задержанного греческого корабля:
Иранцы: Не двигаться. Если у вас есть оружие, сдайте его сейчас же.
Экипаж: Мы не вооружены. Мы торговое судно. Кто вы? Вы нарушаете законы.
Иранцы: Мы здесь закон. Соберите всех на мостике и обездвижьте корабль. Сдайте мобильные телефоны. Выключите беспроводную связь. Мы будем вашим единственным каналом связи.
Министерство иностранных дел Греции в пятницу направило протест послу Ирана в Афинах в связи с "насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе", что также назвала "пиратством".
Греков поддержали Франция, а затем и ЕС, подтвердившие свою приверженность нормам международного права, защищающим свободу судоходства и безопасность на море.
"Мы призываем Иран немедленно прекратить свои действия, противоречащие этим правилам", — говорится в заявлении МИД Франции.
Анатолий Капустин считает, что, поскольку российское судно освободили, Российская Федерация помимо дипломатической ноты протеста будет требовать компенсацию тех потерь, которые понесли судовладельцы из-за отсутствия результата по поставке нефти.
"Российская компания, которой принадлежит этот танкер, вправе обратиться к властям Греции с требованием компенсации либо в суд греческий, либо в российский суд", — сказал юрист.
Добавим, что Тегеран показал пример Москве, которая никак не может сформулировать внятный ответ на куда больший беспредел и пиратство в отношении украденных у нее активов западными "партнерами".
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