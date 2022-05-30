EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы

Мир

Иран наказал Грецию за пособничество США в краже своей нефти и показал пример России, как надо реагировать на односторонние санкции Запада.

Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы

Греция и США нарушили международное право

История началась с конфискации нефти с российского танкера "Лана", которое ранее называлось "Пегас". 15 апреля оно следовало под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту и было остановлено греками у побережья острова Эвия, нефть с него затем была перелита на американский танкер.

Министерство финансов США наложило санкции на судно в феврале, то есть греки сделали усилие, чтобы судно опознать после переименования.

Американский аналитический центр United Against Nuclear Iran (UANI) заявил, что в течение 2021 года "Пегас" перевез чуть более 3 миллионов баррелей иранской нефти, из которых более 2,6 миллиона баррелей проследовали в Китай.

Как сказал Pravda.Ru президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин, односторонние санкции США не являются международными, такие санкции может принимать только ООН. Поэтому действия Греции по конфискации нефти и нефтяного танкера являются кражей и противоречат международным правилам.

"Это чистое пиратство и бандитизм. Здесь никаких оправданий быть не может. Санкции США какое юридическое отношение имеют для России и для Греции? Никакого. Это их внутренние забавы. Такого рода акт открывает чистую поддержку пиратства на море, на Средиземном море", — сказал юрист.

Иран ответил США и Греции адекватно

Это хорошо понимают в Иране. Иранская организация портов и мореплавания (PMO) 26 мая в своём адекватном ответе конфисковала два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за "морских нарушений". Речь идёт о танкерах Prudent Warrior и Delta Poseidon. Их экипажи были переведены в гостиницу, а нефть — также конфискована.

Анатолий Капустин оценил действия иранцев, как "вполне правомерные" в отношении неправомерных действий.

"Сговорились два государства — Греция и США, и начинают практиковать пиратство. В принципе, иранцы правы. До тех пор, пока спор не будет передан на какое-то разбирательство, иранцы так и будут действовать. И любое другое государство так бы действовало", — сказал юрист.

Иран: "Мы здесь закон", а не США

В заявлении, сделанном в субботу, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что спор его страны, на самом деле, ведется с третьей стороной (США), и что этот инцидент не должен мешать связям и взаимному уважению между Грецией и Ираном.

Однако, Агентство Tasnim предупредило, что ещё 17 танкеров под греческим флагом, которые в настоящее время находятся в Персидском заливе, могут быть задержаны властями Ирана в случае продолжения деструктивных действий со стороны Греции. Иран требует, чтобы захваченная нефть была возвращена.

Издание tovima.gr публикует диалог иранцев с экипажем задержанного греческого корабля:

Иранцы: Не двигаться. Если у вас есть оружие, сдайте его сейчас же.

Экипаж: Мы не вооружены. Мы торговое судно. Кто вы? Вы нарушаете законы.

Иранцы: Мы здесь закон. Соберите всех на мостике и обездвижьте корабль. Сдайте мобильные телефоны. Выключите беспроводную связь. Мы будем вашим единственным каналом связи.

Греция и ЕС видят нормы международного права по-своему

Министерство иностранных дел Греции в пятницу направило протест послу Ирана в Афинах в связи с "насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе", что также назвала "пиратством".

Греков поддержали Франция, а затем и ЕС, подтвердившие свою приверженность нормам международного права, защищающим свободу судоходства и безопасность на море.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить свои действия, противоречащие этим правилам", — говорится в заявлении МИД Франции.

Какие меры должна предпринять Россия

Анатолий Капустин считает, что, поскольку российское судно освободили, Российская Федерация помимо дипломатической ноты протеста будет требовать компенсацию тех потерь, которые понесли судовладельцы из-за отсутствия результата по поставке нефти.  

"Российская компания, которой принадлежит этот танкер, вправе обратиться к властям Греции с требованием компенсации либо в суд греческий, либо в российский суд", — сказал юрист.

Добавим, что Тегеран показал пример Москве, которая никак не может сформулировать внятный ответ на куда больший беспредел и пиратство  в отношении украденных у нее активов западными "партнерами".

Читайте по теме: Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана

Иран: российская платёжная система "Мир" и рост рубля провалили санкции ЕС

Иранский экс-дипломат: "Когда в президенты страны выбирают клоуна, как минимум будет война"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН! Почему ИРАН – истинный ЛИДЕР Ближнего востока?
Куратор: Любовь Степушова
Темы сша иран нефть греция
Sberbank
Новости
Волына бросил позиции на заводе им. Ильича и ушел на "Азовсталь"
Мечтал стать военным: на Украине погиб десантник из Тавды
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Волына из "Азовстали" рассказал о "нестандартном" поведении "Азова"*
Постановка с пограничным столбом для Зеленского обошлась в 4 убитых и 3 раненых
Макрон: на Украине погиб французский журналист
Глава евродипломатии предложил договориться с Россией насчёт украинской пшеницы
Боксёр из Хакасии победил на международном турнире по боксу
На Украине скоро произойдёт "яркая спецоперация" по пресечению "госпереворота"
Эксперт объяснил отказ ЕС от эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России
Популярное
Силовые структуры
Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном

Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.

Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном
Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Силовые структуры
ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Силовые структуры
Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Последние материалы
Волына бросил позиции на заводе им. Ильича и ушел на "Азовсталь"
Мечтал стать военным: на Украине погиб десантник из Тавды
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Волына из "Азовстали" рассказал о "нестандартном" поведении "Азова"*
Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы
Постановка с пограничным столбом для Зеленского обошлась в 4 убитых и 3 раненых
Макрон: на Украине погиб французский журналист
Идея Эрдогана не прошла: Путин не будет говорить с Зеленским
Глава евродипломатии предложил договориться с Россией насчёт украинской пшеницы
Коррупционные связи главы Комтранса Полякова приведут к уголовному делу в сфере транспорта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников