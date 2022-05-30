Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы

Иран наказал Грецию за пособничество США в краже своей нефти и показал пример России, как надо реагировать на односторонние санкции Запада.

Греция и США нарушили международное право

История началась с конфискации нефти с российского танкера "Лана", которое ранее называлось "Пегас". 15 апреля оно следовало под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту и было остановлено греками у побережья острова Эвия, нефть с него затем была перелита на американский танкер.

Министерство финансов США наложило санкции на судно в феврале, то есть греки сделали усилие, чтобы судно опознать после переименования.

Американский аналитический центр United Against Nuclear Iran (UANI) заявил, что в течение 2021 года "Пегас" перевез чуть более 3 миллионов баррелей иранской нефти, из которых более 2,6 миллиона баррелей проследовали в Китай.

Как сказал Pravda.Ru президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин, односторонние санкции США не являются международными, такие санкции может принимать только ООН. Поэтому действия Греции по конфискации нефти и нефтяного танкера являются кражей и противоречат международным правилам.

"Это чистое пиратство и бандитизм. Здесь никаких оправданий быть не может. Санкции США какое юридическое отношение имеют для России и для Греции? Никакого. Это их внутренние забавы. Такого рода акт открывает чистую поддержку пиратства на море, на Средиземном море", — сказал юрист.

Иран ответил США и Греции адекватно

Это хорошо понимают в Иране. Иранская организация портов и мореплавания (PMO) 26 мая в своём адекватном ответе конфисковала два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за "морских нарушений". Речь идёт о танкерах Prudent Warrior и Delta Poseidon. Их экипажи были переведены в гостиницу, а нефть — также конфискована.

Анатолий Капустин оценил действия иранцев, как "вполне правомерные" в отношении неправомерных действий.

"Сговорились два государства — Греция и США, и начинают практиковать пиратство. В принципе, иранцы правы. До тех пор, пока спор не будет передан на какое-то разбирательство, иранцы так и будут действовать. И любое другое государство так бы действовало", — сказал юрист.

Иран: "Мы здесь закон", а не США

В заявлении, сделанном в субботу, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что спор его страны, на самом деле, ведется с третьей стороной (США), и что этот инцидент не должен мешать связям и взаимному уважению между Грецией и Ираном.

Однако, Агентство Tasnim предупредило, что ещё 17 танкеров под греческим флагом, которые в настоящее время находятся в Персидском заливе, могут быть задержаны властями Ирана в случае продолжения деструктивных действий со стороны Греции. Иран требует, чтобы захваченная нефть была возвращена.

Издание tovima.gr публикует диалог иранцев с экипажем задержанного греческого корабля:

Иранцы: Не двигаться. Если у вас есть оружие, сдайте его сейчас же. Экипаж: Мы не вооружены. Мы торговое судно. Кто вы? Вы нарушаете законы. Иранцы: Мы здесь закон. Соберите всех на мостике и обездвижьте корабль. Сдайте мобильные телефоны. Выключите беспроводную связь. Мы будем вашим единственным каналом связи.

Греция и ЕС видят нормы международного права по-своему

Министерство иностранных дел Греции в пятницу направило протест послу Ирана в Афинах в связи с "насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе", что также назвала "пиратством".

Греков поддержали Франция, а затем и ЕС, подтвердившие свою приверженность нормам международного права, защищающим свободу судоходства и безопасность на море.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить свои действия, противоречащие этим правилам", — говорится в заявлении МИД Франции.

Какие меры должна предпринять Россия

Анатолий Капустин считает, что, поскольку российское судно освободили, Российская Федерация помимо дипломатической ноты протеста будет требовать компенсацию тех потерь, которые понесли судовладельцы из-за отсутствия результата по поставке нефти.

"Российская компания, которой принадлежит этот танкер, вправе обратиться к властям Греции с требованием компенсации либо в суд греческий, либо в российский суд", — сказал юрист.

Добавим, что Тегеран показал пример Москве, которая никак не может сформулировать внятный ответ на куда больший беспредел и пиратство в отношении украденных у нее активов западными "партнерами".

Читайте по теме: Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана

Иран: российская платёжная система "Мир" и рост рубля провалили санкции ЕС

Иранский экс-дипломат: "Когда в президенты страны выбирают клоуна, как минимум будет война"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен