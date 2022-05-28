Политолог: "Швеция и Финляндия — не активные игроки для НАТО, а жертвы конфликта глобалистов в США"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции до 28 июня.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.

Пока же в воздухе повис вопрос — пойдут ли Финляндия и Швеция на условия Анкары или откажутся от вступления НАТО? Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук считает, что Турция ведет геополитический торг для того, чтобы максимально нарастить свое политическое влияние, экономические потенции и показать, что в европейских делах она тоже участвует на равных. По сути, это претензия на возрождение империи.

Анкара претендует на возрождение империи

Анкара воспользовалась шансом, чтобы пролоббировать свои интересы. Так, напомним, что она требует, чтобы шведы и финны выдали им членов Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией, и сторонников проповедника Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, а также сняли эмбарго на поставки оружия Турции из-за ее военной интервенции на севере Сирии. Также с Финляндией, но на всякий случай финны уточнили, что они не будут размещать базы НАТО или ядерные бомбы (правящая партия Швеции соглашается).

"Турция давно хочет создать империю Великий Туран. Для того, чтобы возобновить разговоры на эту тему, ей нужно какое-то присутствие на больших игрищах. Поэтому она использует все свои шансы для того, чтобы сыграть по максимуму. Швеция и Финляндия — не активные игроки, а просто жертвы конфликта глобалистов и националистов в мире, в первую очередь в США. И Штатам нужна управляемая Европа", — заявляет эксперт в интервью Pravda.Ru.

Скандинавские страны — жертвы конфликта глобалистов

По мнению Игоря Николайчука, скандинавские страны всегда так или иначе спекулировали на вопросе вступления в НАТО, вернее, даже не на вступлении в НАТО, а на русофобии. Особенно Швеция.

"Может быть, вы вспомните, что постоянно, даже еще до 2014 года, Швеция говорила о каких-то мифических подводных лодках, о желании России завоевать остров Готланд, чтобы контролировать эту часть Балтики. Даже была такая НАТОвская идея, которую шведы горячо поддержали, что российские самолеты симулируют ядерную атаку на Стокгольм. Шведы — народ простой. Одна общественная организация купила на свои деньги якобы гидроакустический буй, который спустили в своих территориальных водах, и он издавал азбукой Морзе на русском языке такой лозунг: "гомофобам вход в Швецию запрещен". Подразумевалось, что все русские — гомофобы, поэтому наши подводники не полезут в шведские воды, чтобы не прослыть там антигомофобами, сторонниками ЛГБТ-сообщества. В то же время этот же буй на финском языке транслировал "добро пожаловать". Казалось бы, мелочи. Но из них складывался достаточно характерный рисунок общественных настроений. И до последнего времени все эти усилия разбивались о ту скалу, что народ Швеции хотел быть нейтральным, несмотря на то, что элита все время призывала вступить в НАТО. Но затем пришли к власти женщины, подоспела Украина. С 2015 года там вообще началась какая-то вакханалия", — отмечает эксперт.

Игорь Николайчук отмечает, что разваливающаяся НАТО долго рыскала по миру, чтобы найти себе работу, — в Афганистане, Югославии, других горячих точках. И когда стало понятно, что она уже никому не нужна, наконец-то, родилась идея, что НАТО должна защищать Европу от агрессивной России. Россия была объявлена агрессором уже после Донбасса и, естественно, после Крыма, на который в реальности там никто не прореагировал.

"После в СМИ началась дикая кампания по нагнетанию опасности российской угрозы. И все это, конечно, очень печально, поскольку как раз в Швеции и Финляндии победили феминистки, то есть женщины, которые фактически имеют большинство в правительстве. И все они вдруг стали такими агрессивными, что дальше некуда, никакой материнской ласки от них их народ не получил", — резюмировал эксперт.