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Автор Любовь Степушова

Лондон "усиливает ухаживания" за Украиной, не доверяя Брюсселю

Мир » Европа

Инициатива Лондона о создании альтернативного Евросоюзу объединения вызвана разногласиями в отношении дальнейшего реагирования на российско-украинский конфликт, считает эксперт Владимир Оленченко.

Лондон "усиливает ухаживания" за Украиной, не доверяя Брюсселю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать альтернативный ЕС альянс из стран, "объединенных недоверием к Брюсселю", сообщило итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники.

Кроме Великобритании и Украины туда, предположительно, войдут Польша, Эстония, Латвия и Литва, и позднее — Турция. По данным издания, инициатива обсуждается с начала апреля.

Киев, как пишет Corriere Della Sera, пока не ответил на инициативу, но

"ухаживания Великобритании за Украиной становятся всё более настойчивыми и детальными".

Опрошенная газетой эксперт из Кильского института мировой экономики Арианна Антезза отметила, что Лондон с начала спецоперации РФ единолично оказал Киеву экономическую и военную помощь больше, чем весь Евросоюз. А у Польши более высокие в этом плане показатели, чем у Германии, Франции и Италии.

По её словам, спецоперация РФ на Украине после трёх месяцев проведения "начинает выявлять первые политические трещины в Европе".

Как сказал Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, Великобритания и ранее в ЕС кооперировалась с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией в отстаивании и проведении откровенно антироссийской политики.

Поэтому эксперт не удивлён предложенной Джонсоном инициативе, включить как можно больше стран в активную антироссийскую кампанию. Главный её тезис: "нормальные отношения" Россия должна заслужить.

"Связи между Великобританией и этими странами сохранились, и они поддерживаются в политической и экономической областях", — отметил Владимир Оленченко.

Однако, по его словам, Германия, Франция и Италия от Польши и стран Прибалтики держатся "достаточно дистанцированно", потому что не приветствуют их "запальчивость" при "маловесомом" голосе.

В западных СМИ появились мнения о необходимости вести переговоры с Россией о перемирии и о том, что Украина должна сделать определённые территориальные уступки. Об этом высказываются и западные политики.

Так, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

Он отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя "подталкивать страну к постоянному союзу с Китаем".

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Крутаков о судьбе Украины: «Она не нужна Западу как государство»
Куратор: Любовь Степушова
Темы литва россия латвия польша украина эстония евросоюз борис джонсон великобритания владимир оленченко
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