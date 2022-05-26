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Автор Ольга Лебедева

После выступления Зеленского в Давосе европейцы спустили его с небес на землю

Мир

Видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе европейцы, к которым он обратился в своей "фирменной" манере, оценили не так, как ожидали спичрайтеры. И вместо рукоплесканий бывший артист получил волну раздражённых комментариев в социальных сетях.

После выступления Зеленского в Давосе европейцы спустили его с небес на землю

По старой доброй традиции, перед тем как в очередной раз что-то поклянчить у стран Запада, он обвинил их в отсутствии сильной и единой позиции по вступлению Украины в Евросоюз, расширению НАТО и ужесточению санкций против РФ:

"Есть ли единство на европейском континенте относительно Украины и ее будущего? Есть ли это единство? Я не вижу пока", — сурово сказал Зеленский.

Он также просил поскорее принять соглашение по нефтяному эмбарго, чтобы, видимо, европейцам стало жить еще веселее. Но, как оказалось, веселиться им уже надоело, и они решили потыкать его лицом в суровую реальность:

"Неблагодарный. Получает столько денег и все еще говорит, что страны Запада не помогают. А может быть, странам Запада следует отменить все санкции и позволить РФ сделать с этим неблагодарным куском дерьма все, что они хотят?"

"Ему просто срать на граждан Украины. Вы представляете, сколько денег и дешевой славы он получил? Это — как если бы сутенер выиграл в лотерею".

"Представьте, что будет, когда он узнает, что жители многих стран поддерживают РФ, несмотря на решения их правительств".

"Я думаю, что Зеленский сошел с ума. Он говорит о возвращении Крыма… Думаю, Запад уже много сделал для Украины".

"Потому что нам действительно все равно. В мире идет еще 20 войн. Кого заботит [Украина]? Не правительства других стран, это точно".

"Украина заслуживает того, что получает от РФ".

Критика прилетела и от СМИ

Европейские СМИ тоже на этот раз отступили от предписанных ими властями шаблонов написания материалов "про Украину" (либо хорошо, либо никак).

Так, например, итальянское издание ASI отметило, что президент Украины становится похожим на "бедного родственника со склочным характером".

Новостное агентство напомнило, что с первых дней российской спецоперации

"…Украина получила поддержку Европы, как моральную, так и материальную. Страны ЕС приняли несколько миллионов украинских беженцев, и вскоре после этого начались поставки разнообразного оружия любого рода для ВСУ.

Кроме того, с первых дней конфликта именно страны ЕС ввели в отношении России чрезвычайно серьезные экономические санкции. Возможно, никогда в новейшей истории не было такой массивной поддержки только одной страны. Причём и ЕС, и НАТО забыли про свои собственные интересы…"

Особо возмущает журналистов то, что Владимир Зеленский разговаривает с Европой в угрожающем тоне, не стесняясь критиковать и откровенно шантажировать власти стран ЕС:

"Подобные персонажи не испытывают благодарности за помощь, а лишь поносят и шантажируют благодетелей за то, что они, на их взгляд, делают недостаточно. Вот и украинский лидер требует все больше и больше, как будто прощупывая предел терпения европейцев".

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Темы владимир зеленский
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