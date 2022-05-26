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Автор Людмила Черткова

Последний хрен украинцам придётся доедать без соли

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина семимильными шагами движется к обеспечению своей продовольственной безопасности. Странно, что с Банковой не слышно победных реляций по этому поводу.

Последний хрен украинцам придётся доедать без соли

В удивительной стране 404 что ни день, то новая перемога. Ещё буквально на днях весь коллективный Запад помогал Незалежной "опустошить хранилища зерна для нового богатого урожая". Вслед за тем внезапно куда-то исчезла гречка. И вот новая победа: нет соли. Ну не то чтобы совсем нет, но та, которая ещё осталась на прилавках, стоит дороже сахара.

На рынке в Полтавской области десятикилограммовый мешок соли стоит 325 гривен, сообщают украинские СМИ. Для сравнения, 10 кг сахара стоят 255 гривен, добавляют они.

И тут же успокаивают громадян: не нужно бегать в поисках импортной соли, сейчас опытный повар вам расскажет, чем её можно заменить. Приглашённый эксперт выдвигает варианты:

  • уксус;
  • сахар.

Это, безусловно, смелые гастрономические решения, однако восторга у публики почему-то не наблюдается. Настроения в соцсетях ещё более мрачные: фотографии ценников в 85 и 95 гривен (170 и 190 рублей соответственно) за килограмм соли тоже не добавляют жизнерадостности и оптимизма. Так что же случилось с украинской солью?

Денацификация соли

А всё довольно просто. Единственный украинский (и крупнейший европейский) производитель соли, завод "Артёмсоль", находится в городе Соледар на территории ДНР. Это как раз Бахмутский район, где сейчас ведутся активные действия по демилитаризации и денацификации.

Кроме того, накануне поступила информация, что в соляных шахтах предприятия находится крупнейший в мире склад стрелкового оружия, насчитывающий до 40 млн единиц автоматов Калашникова образца 1947 года. Информация по этому объекту разнится: кто-то утверждает, что оружие было оттуда вывезено ещё семь лет назад, другие сообщают, что на складе до сих пор хранятся крупные партии оружия времён Второй мировой войны.

В любом случае, Украина будет цепляться за малейшую возможность заполучить себе ещё хоть какое-то оружие, раз не удалось наскоком добраться до склада в приднестровской Колбасне, охраняемого российскими миротворцами. Также сообщалось, что президент Украины отдал прямой приказ ВСУ любой ценой удержать контроль над соледобывающим заводом.

И если ВСУ не пошлют своего "головнокомандувача" по адресу, известному ещё по "героической обороне" острова Змеиный, то замес предстоит серьёзный. Так что соледобывающему заводу сейчас, мягко скажем, немножко не до соледобычи.

Хрен без соли редьки не слаще

Всё идёт к тому, что последний хрен украинцы будут доедать уже даже без соли. В то время, как западные "стратегические партнёры" заботливо освобождают Украину от "излишков" зерна, подсолнечного масла и всего, до чего дотягиваются их загребущие ручонки, союзные силы ВС РФ и ЛДНР неторопливо и методично лишают киевскую хунту контроля над территориями.

Не исключено повторение "мариупольского кейса" в Соледаре. В этом случае так называемые "захистники" через какое-то время так же исполнят "героическую эвакуацию в условный плен".

Беспокоит другое: а чем, собственно, сами украинцы кормиться будут в ближайшее время? Странным образом этот вопрос больше всего волнует российскую сторону, а вовсе не "заботливый" коллективный Запад и почему-то даже не самих громадян, у которых фактически провалена весенняя посевная, а имеющиеся запасы активно вывозятся "в голодающую Африку" (на самом деле — на склады ЕС).

Солью мы, конечно, по доброте душевной поделимся. У нас её много, стоит она в среднем 14-34 рубля — недорого. Но тут ведь может случиться так же, как с Запорожской АЭС, которая отныне будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине при условии её оплаты. То есть — недорого, но не бесплатно. И привыкшим к халяве громадянам придётся как-то осознавать новую реальность.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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