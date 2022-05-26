Труппа гастролирующего Зеленского усилена профессионалками секс-индустрии

Президент Украины Владимир Зеленский умело (он ведь на самом деле был совсем недавно неплохим актёром и продолжает им оставаться) использует свой опыт публичных коммуникаций со зрителем, играя для "уважаемой публики".

Он всё время "в образе": и когда вещает с трибуны американского Конгресса, и выступая перед парламентами разных стран, и проводя встречи с политиками в милитаристских декорациях на улицах Киева и даже выступая на открытии Каннского фестиваля. Его восторженно принимает англосаксонская околополитическая тусовка, а украинские диаспоры в разных уголках мира буквально задыхаются от восторга и пытаются — в меру своего разумения — нести знамя Украины и зажигать сердца аборигенов в приютивших их странах.

И за всеми этими попытками самопиара никто из актёров (включая самого Зеленского) не замечают, что эффект получается обратным запланированному:

вместо восторженного сочувствия и горячего желания помогать — как это было в начале российской спецоперации — всё чаще зрители испытывают неловкость и желание побыстрее "пройти мимо".

Как сказал лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью агентству RT France:

"У нас впечатление, что мы находимся в постоянном спектакле. А поскольку мы знаем, что главный актер — профессиональный актер, мы чувствуем себя еще более неловко".

Реальность актёры не хотят видеть

Реальность же такова — это уже абсолютно ясно даже неполитологам:

"…политический режим Украины слаб и это "полусостоявшееся" государство никому не нужно: ни НАТО, ни ЕС, ни Израилю, ни Польше — никому. Нужно давление на Россию и на "режим Путина" — нужна "Россия без Путина". Украина используется лишь как поршень для передачи этого давления", — говорит эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Зажечь звезду Украины поручено проституткам

акция FEMEN

Идеологи новой украинской реальности мечтали о том, что над мировой политической сценой будет сиять прожектор радикального националиста. Власти над умами и судьбами "простых смертных" жаждали они и когда под их дудку украинцы скакали на Майдане, и когда в ночи на городских улицах Незалежной горели факелы и раздавались нацисткие кричалки.

Поэтому то, что происходит сейчас ни официальный Киев, ни его кураторов не устраивает. И гастролирующий актёрский состав, где главной звездой остаётся профессионал Зеленский, усилен рекрутированными работницами секс-индустрии, головы которых украсили желто-голубыми венками и отправили в гастроли по Европе. На это обратил внимание Игорь Николайчук.

В своей статье, опубликованной на портале InfoRos, он рассказывает о том, как распиаренная ранее в интернете группа FEMEN, финансированная до недавнего времени неким американским бизнесменом — сутенёром вдруг зазвучала на всю Европу. Громко и бесстыдно:

"Теперь секс-работницы из FEMEN присутствуют своей голой грудью и жовто-блакитными венками во многих репортажах даже с политиками мирового уровня", — пишет Николайчук и приводит примеры заголовков "об этих замечательных топлес-нападениях:

"В Германии FEMEN с голой грудью и матерным посланием прорвались к Путину и Меркель",

"Обнаженные украинки опустились на колени в Ватикане".

Список можно продолжать бесконечно. Причем на многих фотографиях видно, что роль "хохлушек" с венками исполняют польки, француженки и даже негритянки".

К слову, как выяснили журналисты, в Ганновере перед Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель оголились гражданки ФРГ — 19-летняя Джозефина Витт, 22-летняя Клара Макмерфи и 33-летняя Ирина Ханова, и две украинки — 24-летняя Александра Шевченко и 26-летняя Оксана Шачко.

Вот такой вот новый Квартал-95.

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