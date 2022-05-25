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Автор Ольга Лебедева

Украинские адвокаты бросили Януковича – он больше не может платить им налом

Мир

Сбежавший из Украины после госпереворота президент Виктор Янукович рискует получить на покинутой им родине реальный тюремный срок.

Украинские адвокаты бросили Януковича – он больше не может платить им налом

Об этом СМИ сообщил офис генпрокурора Незалежной. Как следует из опубликованного сообщения, 23 мая Печерский райсуд (Киев) постановил поместить Януковича под стражу. Он обвиняется в госизмене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" по пребыванию Черноморского флота России в Крыму.

Напомню, что, согласно этому документу, российские корабли могли оставаться на полуострове (он тогда был частью Украины) после 2017 года (срок действия предыдущего соглашения) ещё 25 лет. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере $100 за тысячу кубометров. Соглашение тогда "прошло" через Верховную раду — 27 апреля 2010 года его одобрили 236 нардепов.

К слову, нынешнее решение Печерского суда всего лишь очередной штрих в картине демонизации законно избранного народом Украины президента, при котором Украина не теряла территорий, а по улицам городов не разгуливали неонацисты.

Адвокатов больше нет

Все годы после побега из Украины от нападок властей, пытавшихся "упечь" Виктора Януковича в тюрьму (как минимум), его защищали адвокат из киевского объединения Aver Lex. Теперь они расторгли с ним договор. О чём в одной из соцсетей рассказал адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, Офис Генпрокурора Украины уже получил от АО Aver Lex сообщение о прекращении действия договора о предоставлении правовой помощи бывшему президенту.

Причина, как рассказал экс-защитник Януковича, в финансах. Точнее, в их отсутствии.

Янукович — один из VIP-клиентов адвокатской конторы (выплачиваемые им гонорары составляли пятую часть всего бюджета Aver Lex), перестал оплачивать услуги своих защитников ещё 28 апреля. И сделал он это не по собственной воле.

Дело в том, что счета украинские самого Януковича и его сына заблокированы. Из-за этого деньги адвокатам он передавал наличкой — доверенные лица ввозили их в Незалежную "по €10 тысяч на человека" (эту сумму не надо декларировать при пересечении границы Украины). Теперь этот канал "провален". А забесплатно работать юристы несогласны. Даже в обмен на обещания позже рассчитаться.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Харьковское соглашение" — второй повод "впаять" беглому главе государства госизмену:

  • в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в госизмене и "пособничестве в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны” и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.

ЕС снял с Януковича санкции, поскольку Украина за 8 лет так и не смогла предоставить доказательств его вины ни по одному эпизоду обвинений.

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"Янукович — тот еще гарный хлопец"
Куратор: Любовь Степушова
Темы суд украина виктор янукович
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