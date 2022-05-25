Украинские адвокаты бросили Януковича – он больше не может платить им налом

Сбежавший из Украины после госпереворота президент Виктор Янукович рискует получить на покинутой им родине реальный тюремный срок.

Об этом СМИ сообщил офис генпрокурора Незалежной. Как следует из опубликованного сообщения, 23 мая Печерский райсуд (Киев) постановил поместить Януковича под стражу. Он обвиняется в госизмене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" по пребыванию Черноморского флота России в Крыму.

Напомню, что, согласно этому документу, российские корабли могли оставаться на полуострове (он тогда был частью Украины) после 2017 года (срок действия предыдущего соглашения) ещё 25 лет. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере $100 за тысячу кубометров. Соглашение тогда "прошло" через Верховную раду — 27 апреля 2010 года его одобрили 236 нардепов.

К слову, нынешнее решение Печерского суда всего лишь очередной штрих в картине демонизации законно избранного народом Украины президента, при котором Украина не теряла территорий, а по улицам городов не разгуливали неонацисты.

Адвокатов больше нет

Все годы после побега из Украины от нападок властей, пытавшихся "упечь" Виктора Януковича в тюрьму (как минимум), его защищали адвокат из киевского объединения Aver Lex. Теперь они расторгли с ним договор. О чём в одной из соцсетей рассказал адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, Офис Генпрокурора Украины уже получил от АО Aver Lex сообщение о прекращении действия договора о предоставлении правовой помощи бывшему президенту.

Причина, как рассказал экс-защитник Януковича, в финансах. Точнее, в их отсутствии.

Янукович — один из VIP-клиентов адвокатской конторы (выплачиваемые им гонорары составляли пятую часть всего бюджета Aver Lex), перестал оплачивать услуги своих защитников ещё 28 апреля. И сделал он это не по собственной воле.

Дело в том, что счета украинские самого Януковича и его сына заблокированы. Из-за этого деньги адвокатам он передавал наличкой — доверенные лица ввозили их в Незалежную "по €10 тысяч на человека" (эту сумму не надо декларировать при пересечении границы Украины). Теперь этот канал "провален". А забесплатно работать юристы несогласны. Даже в обмен на обещания позже рассчитаться.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Харьковское соглашение" — второй повод "впаять" беглому главе государства госизмену:

в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в госизмене и "пособничестве в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны” и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.

ЕС снял с Януковича санкции, поскольку Украина за 8 лет так и не смогла предоставить доказательств его вины ни по одному эпизоду обвинений.

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