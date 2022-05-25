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Автор Игорь Буккер

Миллиардер Сорос предсказал конец света

Мир » Европа » Евросоюз

Впервые за последние 33 года Россия не присутствует на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И хорошо. Стоящий почти двумя ногами в могиле известный русофоб миллиардер Джордж Сорос предупредил, что российская спецоперация на Украине может стать началом новой мировой войны.

Миллиардер Сорос предсказал конец света

Что для русских хорошо, то для Сороса — беда

91-летний венгерский еврей и глобалистский финансовый спекулянт призвал к "победе" над президентом Российской Федерации.

"Прочие вопросы, затрагивающие всё человечество, — борьба с пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов — должны отойти на второй план, — зачитал по бумажке Сорос. — Вот почему я говорю, что наша цивилизация может не выжить".

Вот отдельные моменты другой чуши, которую порол полуживой вдохновитель и спонсор "цветных революций" Джордж Сорос:

  • военная спецоперация на Незалежной началась "ни с того ни с сего";
  • искусственный интеллект нужен России для тотального контроля;
  • украинский режим имеет шансы на победу.

Ни к селу, ни к городу старый маразматик назвал имя генерал-полковника, а ныне зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Шаманова: "Путин не мог позволить себе смириться с поражением и соответственно изменил свои планы. Он поставил во главе генерала Владимира Шаманова, известного своей жестокостью при осаде Грозного, и приказал ему добиться какого-то успеха к 9 мая, когда должен был отмечаться День Победы".

Центральной темой своего выступления основатель института "Открытого общества" (другое название "Фонд Сороса") сделал тезис о подъеме "репрессивных режимов" Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Репрессивные режимы сейчас находятся на подъеме, а открытые общества находятся в осаде", — печально констатировал Сорос.

Россия и Китай представляют собой "величайшую угрозу открытому обществу". Фонды Сороса призваны финансировать группы, работающие во имя справедливости, демократии, прав человека и прогрессивной политики.

Реквием по "Открытому обществу"

По словам Сороса, главы этих двух государств допустили "странные ошибки" и назвал их:

  • "Путин рассчитывал, что его армию встретят на Украине как освободительную";
  • "Си Цзиньпин придерживался политики нулевого роста заражения ковидом, которую невозможно поддерживать".

Сорос выразил надежду, что продолжающийся в Китае карантин нарушит цепочки поставок, что сможет поддерживать высокий уровень инфляции во всем мире и спровоцировать глобальную депрессию.

Говоря о Евросоюзе, Сорос отметил, что Ангела Меркель сделала экономику Германии самой эффективной в Европе, отчасти благодаря газовым сделкам с Россией и автомобильным сделкам с Китаем. Однако теперь за это приходится "платить высокую цену".

Сорос закрыл свой хедж-фонд в 2011 году, превратил его в семейный офис, инвестирующий исключительно для себя любимого, для членов своей семьи и сети своего благотворительного фонда. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его личное состояние составляет 8,5 миллиарда долларов.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы давос китай россия евросоюз германия си цзиньпин джордж сорос владимир путин
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