Бесконечные поставки американского оружия Киеву делают из Украины второй Афганистан, где Вашингтон точно также снабжал всем необходимым для войны с Россией душманов.
Так в эфире канала UkrLife заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
Украинский политолог уверен:
"Уйдя из Ирака и Афганистана и оставив немного спецназовцев для охраны нефтяных вышек в Сирии, американцы провалили свои позиции на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.
Для них Украина — это был шанс реабилитации: хотя бы в восточной Европе удержать свои позиции.
И в этом смысле они решили: "Окей, пусть оккупирует территорию Путин, но мы помним, что там была УПА, повстанческое движение — вот мы им будем "Джавелины" туда, "Стингеры", как моджахедам в Афганистане. Мы будем туда поставлять стрелковое оружие, но ни в коем случае не тяжелое, ни в коем случае не самолеты. И мы сделаем им (России) второй Афганистан".
По поводу планов США создать из Украины клон Афганистана в комментарии изданию БелТА упомянул российский политолог Сергей Марков, уверенный, что Джо Байден именно для этого "радикализирует и будет радикализировать свою позицию по отношению к Украине", поскольку Белый дом считает, что здесь, в анти-России, ему удастся "истощить Кремль в войне и когда-нибудь всё же победить".
По словам Маркова, только так можно объяснить тот факт, что Киев получает от Вашингтона военное оборудование, которое годится для "партизанских диверсионных действий".
Накачивать-то оружием Украину они накачивают, а вот эффект получается прямо противоположный ожидавшемуся, отмечает политолог:
Причём экономические — инфляция, рост цен на всё и дефицит детского питания — тащат за собой политический кризис:
Это уже видят все, кроме демократов, продолжающих с упорством, достойным лучшего применения реализовывать план "Афган-2", наплевав на проблемы собственного населения, особенно бедного, и надеясь до ноября "всё решить" за счет побед на украинском направлении.
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