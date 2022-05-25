Украинский и российский политологи одинаково видят "интерес" США

Бесконечные поставки американского оружия Киеву делают из Украины второй Афганистан, где Вашингтон точно также снабжал всем необходимым для войны с Россией душманов.

Так в эфире канала UkrLife заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Украинский политолог уверен:

поражение, нанесённое Штатам талибами* и проигранная война в Ираке, пошатнули политический статус США в мире, запустив процесс потери статуса глобальной державы. И именно поэтому, считает Перепелица, "поражение на Украине для Америки неприемлемо".

"Уйдя из Ирака и Афганистана и оставив немного спецназовцев для охраны нефтяных вышек в Сирии, американцы провалили свои позиции на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Для них Украина — это был шанс реабилитации: хотя бы в восточной Европе удержать свои позиции. И в этом смысле они решили: "Окей, пусть оккупирует территорию Путин, но мы помним, что там была УПА, повстанческое движение — вот мы им будем "Джавелины" туда, "Стингеры", как моджахедам в Афганистане. Мы будем туда поставлять стрелковое оружие, но ни в коем случае не тяжелое, ни в коем случае не самолеты. И мы сделаем им (России) второй Афганистан".

Большой европейский Афганистан

По поводу планов США создать из Украины клон Афганистана в комментарии изданию БелТА упомянул российский политолог Сергей Марков, уверенный, что Джо Байден именно для этого "радикализирует и будет радикализировать свою позицию по отношению к Украине", поскольку Белый дом считает, что здесь, в анти-России, ему удастся "истощить Кремль в войне и когда-нибудь всё же победить".

По словам Маркова, только так можно объяснить тот факт, что Киев получает от Вашингтона военное оборудование, которое годится для "партизанских диверсионных действий".

Накачивать-то оружием Украину они накачивают, а вот эффект получается прямо противоположный ожидавшемуся, отмечает политолог:

побед ВСУ как не было, так и нет, а вот в самих США проблем становится всё больше.

Причём экономические — инфляция, рост цен на всё и дефицит детского питания — тащат за собой политический кризис:

рушат рейтинг Байдена и его партии так, что они, вероятнее всего, ноябрьские выборы провалят.

Это уже видят все, кроме демократов, продолжающих с упорством, достойным лучшего применения реализовывать план "Афган-2", наплевав на проблемы собственного населения, особенно бедного, и надеясь до ноября "всё решить" за счет побед на украинском направлении.

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