В какую кровь обойдется новой Польше лозунг "От моря до моря"

Русский народ, попавший на сотни лет под гнет панской Польши и ожесточенный необузданным своеволием и насилием, дал волю своей ненависти.

Маленькая преамбула для украинских недорослей, да и для российских. Судя по ЦТ, вся русская поэзия вышла из Бродского, а кино — из Тарковского, которые по нынешним временам уехали в страны НАТО. Сегодня, как наконец-то выяснилось, НАТО — наш враг.

Но наша речь о Киевской Руси. Да, были русские славяне. Князья размножались, расширялись, строили новые города, культивировали новые земли. Но только на восток. Запад был занят — немцами, поляками, австрийцами, венграми и другими не менее уважаемыми нациями. Вот и появились Владимирское, Суздальское, Рязанское и иже с ними княжества.

Грянуло монголо-татарское нашествие, и русских поодиночке, по княжествам, разбили в пух и прах. Но именно своей кровью русские спасли Европу от татарского нашествия, попав на пару сотен лет под азиатское иго. Историки пишут, что

"всё, даже саму память о былом, смела азиатская дичь, промчавшись диким вихрем по русской земле".

Пока Москва собирала отпор татарам на Куликовом поле, поднялась Литва, которая после унии с Польшей в 1386 году начинает подминать под себя западные русские земли. В 1476 году уничтожается удельное Киевское княжество, а в 1569 году по Люблинской унии вся "украйна" становится польской провинцией. И все. Поезд ушел…

Польша, как проводник "крестовых" походов на восток

Русский народ, попавший на сотни лет под гнет панской Польши и ожесточенный необузданным своеволием и насилием, дал волю своей ненависти.

"Началась дикая расправа над панами и жидами", — пишут современники казацких войн с Польшей.

Отмечалось, что холопы (они же украинцы), вооружившись чем попало, составляли законы и действовали на свой страх и риск. Каждый звал себя казаком. Забавно, что даже гетман Хмельницкий не знал об их существовании, потому что в списке официального казачества польского короля они не значились. Как только украинские холопы организовывали загон, они врывались в поместье польского пана. Рубили всех: старых, молодых, детей, слуг. Щадили только православных.

Дальше — больше. Вырезав поместье поляков, украинские холопы с успехом брали и укрепленные замки. Помогали и казаки. Обмотаться кишками польского шляхтича было особым шиком. Если было какое-то сопротивление со стороны поляков — садизм увеличивался.

Женщин насиловали на глазах мужей, малышей разбивали о стены, а пленным полякам придумывали самые изощренные казни. Последних резали, топили, сдирали с живых кожу, распиливали пополам.

Маленькая вставочка. Полвека назад, служа в Советской Армии, познакомился в штабе армии с пацаном из Западной Украины. Глубокий вечер, среднеазиатская летняя теплынь, хорошая сигарета, офицеров нет. Получаем в полночи витамины на улице. Разговорились.

Будучи грамотным и читающим человеком, свел разговор на бандеровцев. Паренек ответил откровенно: нам зла они не делали, как рассказывал отец. Они входят в село. Окружают его. Сидят, пьют. Ну, может быть, десятку поляков и перережут пилой глотки. Но нас не трогали…

Кровь с запахом французского "Шанеля"

Конечно, пишут современники польско-казацких войн, итог которых вылился в воссоединение братских по духу и вере русского и украинского народов, такой садизм русских украинцев (или польских) нельзя объяснить дикостью народа. Объяснение было в одном. Высокообразованные, культурные по европейским меркам (садизм 30-летней войны в высокообразованной Европе — это вообще отдельная тема для рассмотрения) элиты польской шляхты в лице Потоцких, Конецпольских, Вишневецких в исступлении кричали:

"Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!"

Так что насилье за насилье, смерть за смерть. Неслучайно за поругание православных святынь русские украинцы, в свою очередь, издевались над католическими костелами. Костелы грабили и жгли, образа рубили и уродовали, мертвые тела католических "святых" выкидывали в сточные ямы. Высококультурные парижские буржуа (это предки диоров, де голлей и иже с ними) так же будут поступать через сто лет в годы французской революции с королевскими останками. А ведь некоторым костям было уже по тысяче лет.

"Жид" хорош только мертвый

Особенно на Украине досталось евреям. Хотя и в самой Польше к "жидам" относились как к отверженным. Но деньги решают все.

Поэтому в универсалах украинских гетманов к польскому королю нередко были требования: убрать всех "жидов" с казацких территорий, как развращающий русский народ. Именно в их руках были все ростовщические конторы и шинкарни. То бишь, питейные заведения с горилкой.

Местные источники отмечали, что на все казацкие места евреи поставили по три кабака, оккупировали все рынки, на все продукты русских наложили пошлины. Даже на православные церкви наложили налог за отправление религиозных служб. По сути, геноцид. Тем более, что евреи, судя по тому же Гоголю, а позже и по указам царя Николая II в годы Первой мировой, шпионили в пользу Польши или Германии. (Поляки показали свою "любовь" к ним после 1939 года, тоже забыли?)

Тот же современник восстаний еврей Ганновер описал левобережную днепровскую "украинскую" ненависть к своему племени. Даже если это все и приукрашено, то "жидам" пришлось не сладко. Евреев вырезали поголовно, а "художественность" казней вероятно брали из жития святых. Но это пусть сегодня вспоминают власти Израиля, которые забыли погромы на украинских местечках, Петлюру, Махно и Бабий яр.

Судя по нынешней политике Израиля, который, по сути, является заморской территорией США, чем больше украинцы и русские уничтожат друг друга, тем лучше. А ведь еще нет и 80 лет, как закончилась Вторая мировая война.

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