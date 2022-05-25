"Пишу вам из горящего танка": Турчинов заявил, что сидит в окопе

Нынешний киевский режим продолжает активно "давить" своих политических оппонентов. В последнее время самое пристальное внимание уделяется Петру Порошенко и его окружению.

Конечно, рассматривать это следует исключительно как внутриполитические дела. Владимир Зеленский стремится устранить всех, кто может представлять для него хоть какую-то угрозу. Со стороны Порошенко эта угроза на данный момент наиболее ощутима, поскольку играют они, в общем-то, на одном поле.

И разумеется, любые промахи Зеленского — а их предостаточно — окружение Порошенко постарается обернуть против нынешнего президента Украины.

Сейчас предыдущего президента Украины всячески пытаются привязать в Виктору Медведчуку и так называемому угольному делу. На днях Служба безопасности Украины обнародовала запись допроса Медведчука, где он рассказывает, как вместе с Порошенко и его людьми организовывал поставки угля из республик Донбасса на Украину. Речь идёт о времени, когда Порошенко был президентом Украины. Кроме того, экс-президента подозревают в государственной измене.

Это "угольное дело" начали раскручивать ещё в прошлом году. В январе этого года суд обязал Порошенко сдать паспорт, чтобы он не смог выехать за границу. Но под домашний арест, в отличие от Медведчука, бывшего президента отправлять не стали.

Под ударом оказались и люди, которые в разное время относились к окружению Петра Порошенко. В частности, стало известно, что СБУ вызывала на допрос бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Допрашивать их собирались всё по тому же "угольному делу".

Допросы должны были пройти 19 мая. Но не сообщается, явился кто-то из вышеперечисленных персонажей. Точно можно сказать, что не Турчинов. В ответ на сообщение о вызове на допрос он написал, что считает это "неадекватным политическим пиаром". А также сказал, что сейчас находится на "юго-восточном фронте" и пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов.

В общем, понятно на что будут напирать сейчас Порошенко и остальные деятели — начнут писать из "горящих танков", Турчинов подсказал. Очевидно также, что нынешний киевский режим не оставит попыток зачистить политическое поле на Украине. Возможности для этого есть, упускать такой шанс Зеленский и Ко явно не намерены.

Хотя, безусловно, обе стороны этого, скажем так, противостояния друг друга стоят. Как говорится, хрен редьки не слаще.