EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Пишу вам из горящего танка": Турчинов заявил, что сидит в окопе

Мир

Нынешний киевский режим продолжает активно "давить" своих политических оппонентов. В последнее время самое пристальное внимание уделяется Петру Порошенко и его окружению.

"Пишу вам из горящего танка": Турчинов заявил, что сидит в окопе

Конечно, рассматривать это следует исключительно как внутриполитические дела. Владимир Зеленский стремится устранить всех, кто может представлять для него хоть какую-то угрозу. Со стороны Порошенко эта угроза на данный момент наиболее ощутима, поскольку играют они, в общем-то, на одном поле.

И разумеется, любые промахи Зеленского — а их предостаточно — окружение Порошенко постарается обернуть против нынешнего президента Украины.

Сейчас предыдущего президента Украины всячески пытаются привязать в Виктору Медведчуку и так называемому угольному делу. На днях Служба безопасности Украины обнародовала запись допроса Медведчука, где он рассказывает, как вместе с Порошенко и его людьми организовывал поставки угля из республик Донбасса на Украину. Речь идёт о времени, когда Порошенко был президентом Украины. Кроме того, экс-президента подозревают в государственной измене.

Это "угольное дело" начали раскручивать ещё в прошлом году. В январе этого года суд обязал Порошенко сдать паспорт, чтобы он не смог выехать за границу. Но под домашний арест, в отличие от Медведчука, бывшего президента отправлять не стали.

Под ударом оказались и люди, которые в разное время относились к окружению Петра Порошенко. В частности, стало известно, что СБУ вызывала на допрос бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Допрашивать их собирались всё по тому же "угольному делу".

Допросы должны были пройти 19 мая. Но не сообщается, явился кто-то из вышеперечисленных персонажей. Точно можно сказать, что не Турчинов. В ответ на сообщение о вызове на допрос он написал, что считает это "неадекватным политическим пиаром". А также сказал, что сейчас находится на "юго-восточном фронте" и пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов.

В общем, понятно на что будут напирать сейчас Порошенко и остальные деятели — начнут писать из "горящих танков", Турчинов подсказал. Очевидно также, что нынешний киевский режим не оставит попыток зачистить политическое поле на Украине. Возможности для этого есть, упускать такой шанс Зеленский и Ко явно не намерены.

Хотя, безусловно, обе стороны этого, скажем так, противостояния друг друга стоят. Как говорится, хрен редьки не слаще.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы пётр порошенко владимир зеленский александр турчинов
Sberbank
Новости
Малышева описала признаки нового гепатита, который "взбудоражил мир"
Французский эксперт: Запад глобально ошибся в оценке экономики России
В Южном Тушино началось благоустройство дворов
Онищенко заявил о росте числа заболевших и летальных исходов от COVID-19
Экс-генерал НАТО назвал маловероятным сценарий захвата ВСУ Донбасса
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на мероприятии с Байденом
Офицер НМ ДНР: Украина готовит вторую "Азовсталь" в шахтах "Артёмсоли"
Российские военные впервые применили новейший Су-57 в операции на Украине
МО Латвии о проигрыше Украины в конфликте: "Придётся самим воевать"
Мужчина в Бурятии поджёг дом с детьми
Популярное
Силовые структуры
Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.

Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Мир. Новости мира
На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ
Силовые структуры
Перед самой сдачей в плен боевики "Азова"* убили на "Азовстали" неугодных людей
Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова
Мир. Новости мира
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ДНР начали штурм Авдеевки
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Силовые структуры
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Последние материалы
Поддубный: в Северодонецке в окружении может оказаться 4000 бойцов ВСУ
Врач о сомнительной пользе диетических хлебцов: "Калорийность всё равно высокая"
Певицу Наргиз продержали ночь в аэропорту РФ и депортировали в Узбекистан
Подоляка: для ВСУ в Северодонецке счёт пошёл на часы
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Тактика "малых котлов" в СВО на Украине начала приносить успех
В ЮАР проходит пикет с требованием к Франции покинуть Африку
Как Великобритания пытается спровоцировать польско-русские войны
Стоимость бензина в Великобритании достигла максимума
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников