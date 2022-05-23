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Автор Людмила Черткова

США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно

Мир

В чём США являются безусловным мировым лидером — так это в умении наводить суету везде, куда только дотянутся их длинные руки. Например, на Тайване.

США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно

Казалось бы, какое вообще дело США до Тайваня? Вопрос риторический, потому что на самом деле речь идёт о Китае, который Соединённые Штаты открыто признают "угрозой мировому порядку, основанному на правилах", как и Россию. И ровно так же, как Россию раздражают Украиной, Китай пытаются довести до нервной икоты Тайванем. Если схема работает, зачем что-то менять?

Официально США признают китайскую концепцию "одного государства". Но это нисколько не мешает им поддерживать сепаратистские настроения в Тайбэе и продавать своё демократическое, "правильное" оружие под соусом "скорого и неминуемого вторжения". Только в 2019 году Тайвань закупил американские вооружения, включая танки, на 2,2 млрд долларов.

В момент начала российской СВО по демилитаризации и денацификации Украины Китай, возможно, и раздумывал, не вернуть ли в самом деле Тайвань "в родную гавань". Но, увидев откровенный беспредел, развёрнутый коллективным Западом в отношении России (одна только заморозка российских ЗВР чего стоит), решил притормозить.

Здесь уместно будет напомнить, что на протяжении последних лет КНР является вторым по величине (после Японии) держателем госдолга США.

Начиная с февраля текущего года Китай планомерно "сбрасывает" американские гособлигации. На данный момент китайские вложения в госдолг США сократились до 1,039 трлн долларов. Логично предположить, что КНР принимает меры к тому, чтобы минимизировать возможные последствия для себя в ситуации с Тайванем.

Вот — новый поворот…

И вот новый виток напряжённости: президент США Джо Байден в ходе своего "азиатского турне" выразил решимость "дать отпор Китаю и России по всему земному шару".

"Да, мы готовы. Мы сделаем это, будьте уверены", — ответил Байден на вопрос о решимости США в "тайваньском вопросе" во время пресс-конференции в Токио.

МИД КНР оперативно отреагировал на такое демонстративное "бряцание оружием":

"США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности. Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня".

Поматросил и бросил?

Итак, "гегемон" пафосно выделил Украине рекордные 40 млрд долларов на военную поддержку и переключился на Тайвань? Получается, вроде как откупился от бывшей "любимой жены", когда надоела. Деньги, конечно, неплохие, но всё равно как-то обидно, наверное. Особенно на фоне мариупольской зрады с бесславной "эвакуацией в условный плен", резкого сокращения финансирования украинских беженцев в Европе и прозрачных намёков "не пора ли вам до хаты".

Хотя Вашингтон никогда, собственно, и не скрывал, что готов "воевать с Россией до последнего украинца": дать Украине оружия — пожалуйста, сколько влезет, а своих солдат — ни в коем случае. А тут на тебе, собрался воевать за какой-то Тайвань в то время, когда Украина продолжает "стоять на страже демократических ценностей"!

Хотя, может, мы чего-то не знаем? Глядя, как Украина уже вовсю крутит "сестринскую любовь" с Польшей, можно подумать, что американский хозяин сдал "Незалежную" на поруки своему главному европейскому вассалу, как хомячка на время командировки. А уж эта "гиена Европы" за жовто-блакитным "хомячком" присмотрит, будьте покойны.

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Политолог: На самом деле Китай не помогает России
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша кнр польша тайвань украина
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