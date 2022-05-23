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Автор Людмила Черткова

Украина войдёт в ЕС и НАТО, но не как Украина

Мир » Европа

Если исходить из принципа "не мытьём, так катаньем", то у Украины есть все шансы стать частью ЕС. Предварительно став частью Польши.

Украина войдёт в ЕС и НАТО, но не как Украина

В комментариях экспертов в последние дни всё чаще стала мелькать "Речь Посполитая 2.0". Действительно, на фоне так называемого украинского кризиса поляки резко активизировались, и особенно это касается западных провинций Украины. Совсем недавно президент Польши Анджей Дуда анонсировал "исчезновение польско-украинской границы", и вот его уже встречают овацией в Верховной Раде Украины, Владимир Зеленский называет Польшу и Украину "сёстрами", фото в обнимку на долгую память, словом, сплошное благолепие.

Между тем политологи буквально в один голос утверждают, что "Зеленский сдал Украину полякам", и теперь раздел этого "геополитического Франкенштейна" становится лишь вопросом времени. Настроения Польши, в частности, озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский:

"Ни секунды не сомневаюсь, что "друг Польша" отгрызёт у "друга Украины" западные земли", — заявил он, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Интересы совпали?

Как известно, курс на вступление в ЕС и НАТО закреплён в украинской конституции, чем две последние структуры откровенно пользуются, виляя Украиной в собственных интересах. С регулярностью маятника "дорогие европейские партнёры" то обнадеживают Украину, что она уже вот-вот почти одной ногой на пороге вожделенных "открытых дверей", то окатывают её ледяным душем, заявляя устами, например, французского лидера Эммануэля Макрона, что "лет через 15-20, не раньше".

Макрон, конечно, оптимист. Учитывая нынешнюю политическую турбулентность, большой вопрос, будет ли ещё существовать сам Евросоюз на таком горизонте.

Не говоря уже о существовании Украины, за которую, кажется, уже всё решили и чему сейчас восторженно аплодируют в Верховной Раде. Чему радуются? А тому, что интересы наконец-то совпали: Польша хочет себе кусочек Украины, а Украина очень хочет в ЕС и НАТО, где Польша уже присутствует.

"Хоть тушкой, хоть чучелом"

Учитывая абсолютную невменяемость нынешнего киевского режима, возникает ситуация, когда за недееспособного "пациента" юридически значимые решения принимают, к примеру, родственники. Таким "родственничком" для Украины вполне может (и откровенно к этому стремится) стать как раз Польша.

Под шумок, естественно, не забыв оттяпать жилплощадь "пациента", а именно — вожделенные Восточные кресы, которые Польша уверенно считает "своей исторической территорией".

Так что, в принципе, у Украины есть реальные шансы стать членом ЕС и НАТО. Правда, для этого ей придётся перестать быть Украиной, да и войти туда, как говорит один великий украинский оратор, она сможет "не только лишь вся". Но кого интересуют эти утомительные подробности? Как говорится в старом анекдоте, "хоть тушкой, хоть чучелом"…

Итак, допустим, западные области Украины становятся польскими территориями и получают свои вожделенные "кружевные трусики и ЕС". Территории, которые по итогу СВО перейдут под контроль РФ, скорей всего, спустя какое-то время, необходимое для юридических процедур, станут российскими регионами. Таким образом, от той Украины, которую мы знали с 1991 года, не останется практически ничего.

Это лишь одно из возможных решений "украинского кейса". Как всё будет на самом деле — время покажет.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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