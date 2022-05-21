Турецкий эксперт: для нас пришло время обратить внимание на ОДКБ

Турецкий историк Мехмет Перинчек, что для его страны пришло время выходить из Североатлантического альянса и обратить внимание на Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

После того, как Финляндия и Швеция начали процесс вступления в НАТО, власти Турции неоднократно заявляли, что не могут с этим согласиться. Причиной разногласий стал тот факт, что в Швеции и в некоторой степени в Финляндии, по мнению Анкары, предоставляют убежище и поддержку террористам.

Таковыми в Турции считают членов Рабочей партии Курдистана. Соответственно, власти Турции подчёркивают, что будут препятствовать вступлению этих двух стран в альянс до устранения вышеназванных проблем.

Подобная позиция явно вызывает раздражение на Западе. Например, президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО.

По его мнению, требования Анкары являются шантажом, чтобы "выторговать" для себя выгодные условия по расширению НАТО.

"Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога", — заявил Пайпс.

В свою очередь, Мехмет Перинчек считает, что альянс долгое время не видит Турцию своим союзником, давно уже взяв её "за скобки".

Он напомнил, что США поддерживают в Сирии курдские формирования, связанные с Рабочей партией Курдистана. По его словам, Соединённые Штаты и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, а "на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии Турцию символизируют как врага".

"Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью", — сказал эксперт РИА "Новости".

По его словам, после выхода из НАТО Турция может организовать военный блок с евразийскими государствами. И, как подчеркнул Мехмет Перинчек, "в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции".

Впрочем, пока такой сценарий выглядит гипотетическим. В настоящее время идут активные переговоры турецкого руководства со Швецией и Финляндией. И судя по комментариям из Стокгольма и Хельсинки, там вовсе не исключают возможности пойти Турции на уступки. Что, вполне вероятно, и в самом деле произойдёт.