Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что Украине потребуются месяцы и годы, чтобы стать полноценным членом Евросоюза.

Налогоплательщики ЕС в шоке

После начала российской спецоперации бундесканцлер призвал к ускорению реформы Евросоюза. Выступая на этой неделе в Бундестаге, Шольц потребовал расширения транснациональных энергетических сетей в ЕС, а также быстрейшего сближения с ЕС государств Западных Балкан, таких как:

Албания,

Босния и Герцеговина,

Косово,

Северная Македония,

Сербия,

Черногория.

Об этом сообщило немецкое издание Wirtschaftswoche, которое освещает вопросы экономики.

После того как в ходе дебатов лидер оппозиции от ХДС Фридрих Мерц потребовал отставки некомпетентного министра обороны фрау Кристин Ламбрехт от СДПГ, Шольц вновь стал талдычить об отказе от энергоносителей из России, якобы с целью повысить обороноспособность Германии. Не следует забывать, что такое отнюдь не безобидное предложение потребует от Евросоюза дополнительных расходов на оборону, а в самой Германии вдобавок ещё и специальных трат на бундесвер.

Вступление Украины в ЕС откладывается

Одновременно Олаф Шольц не согласился с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона на изменение некоторых статей договора Европейского союза. Многие реформы в ЕС можно было бы осуществить без длительной процедуры внесения изменений в договор. Сюда относятся решения, принятые большинством при голосовании в ЕС, которого добивается Германия на фоне дебатов о сопротивлении отдельных государств Евросоюза нефтяному эмбарго, которое наносит непоправимый ущерб экономике почти всех без исключения европейских государств.

Во время дискуссии о присоединении к ЕС канцлер подчеркнул, что в ходе переговоров не должно быть компромиссов, нарушающих имеющиеся стандарты Евросоюза. В случае с Украиной речь идёт о рекомендации от Еврокомиссии о возможном статусе кандидата для этой страны. При этом Шольц отметил, что процесс присоединения — это не вопрос "нескольких месяцев или нескольких лет".

Германский канцлер подтвердил своё решение, что не приемлет никаких особых правил для ускоренного вступления Незалежной в Евросоюз.

"Тот факт, что на пути в ЕС нет упрощённых путей, также является требованием справедливости по отношению к шести странам Западных Балкан", — заявил в Бундестаге Олаф Шольц.

К сведению:

Албания,

Сербия,

Черногория

уже много лет являются кандидатами на вступление в Евросоюз,

а Северная Македония — с 2005 года.

Средства на войну с Россией

В духе общепринятой в настоящий момент риторики канцлер ФРГ пообещал киевскому режиму выделить очередную военную помощь. Агентство Reuter сообщило, что государства G7 предоставят около $18,4 млрд в виде безвозмездного займа. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер подтвердил информацию о выделении Украине $7,5 млрд.

Запад не примет "продиктованного Путиным мирного договора", в очередной раз, словно заклинание, повторил Шольц.

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